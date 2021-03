Nick Frost a refusé un rôle dans Star Wars parce que le salaire était «  nul  »

Nick Frost aurait pu faire partie de la Guerres des étoiles galaxie. Malheureusement, le chèque de paie n’était pas assez gros. Le Shaun des morts et Hot Fuzz L’acteur a récemment révélé qu’on lui avait offert un petit rôle dans un projet inconnu de la franchise massive. Mais il a finalement refusé le salaire qui lui avait été offert.

Nick Frost fait la révélation sur un épisode récent de la Celebrity Catch Up: La vie après ce que j’ai fait Podcast. Bien que beaucoup reste mystérieux, car il n’est pas clair si c’était pour l’un des produits Disney Guerres des étoiles films ou Le mandalorien, Nick Frost a expliqué qu’il avait eu la chance d’apparaître dans la franchise. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« C’était juste un petit peu mais j’étais comme, c’est vraiment petit, les ordures de la paye … J’ai une famille, je ne fais pas ça gratuitement. Je veux dire, j’aime Star Wars, j’aime le regarder. Je ne veux pas le regarder et penser: « Regarde ta mug laide. » «

Fait intéressant, l’ami et collaborateur fréquent de Nick Frost, Simon Pegg, était en Guerres des étoiles. Plus précisément, Pegg joue Unkar plutôt dans le réveil de la force. Bien que Pegg soit méconnaissable dans son costume et sa voix était fortement déguisée. Peut-être que les deux auraient pu se retrouver dans une galaxie lointaine, très lointaine. Quoi qu’il en soit, Frost ne semble pas tant regretter sa décision, voire pas du tout.

« Il y a une partie de moi qui pense, ‘tu aurais pu être dans Star Wars’ … Mais putain. J’ai tendance à ne pas du tout regarder en arrière, donc cela ne m’affecte pas vraiment en tant que choix. pris parce que je pense, eh bien, c’est fait. J’ai pris la décision. «

Avec ou sans Guerres des étoiles, Nick Frost a continué à mener une carrière prospère. Récemment, Frost a fait plus du côté de la télévision, apparaissant dans Dans les badlands ainsi que Vrais chercheurs, qu’il a produit aux côtés de Simon Pegg pour Amazon. Bien que le spectacle ait été annulé après une seule saison. Frost tourne actuellement le spectacle Les Nevers. Frost et Pegg ont également déclaré qu’ils avaient l’intention de retrouver le réalisateur Edgar Wright à un moment donné, bien qu’ils soient tous assez occupés, ce qui a compliqué les choses. Les trois d’entre eux ont collaboré pour la dernière fois sur la fin du monde, qui a conclu la trilogie Cornetto.

La bonne nouvelle est que Lucasfilm aura de nombreuses chances d’essayer de faire entrer Nick Frost Guerres des étoiles. Non seulement d’autres films sont en route, tels que Rogue Squadron de Patty Jenkins, mais il y a pas mal de spectacles en préparation pour Disney +. Le livre de Boba Fett tourne maintenant, avec Le mandalorien la saison 3 devrait suivre. Andor, Obi Wan Kenobi, Ranger de la Nouvelle République, Ahsoka, L’acolyte et d’autres sont à divers stades de développement. Donc, peut-être que cela n’a pas fonctionné dans le passé, mais c’est quelque chose qui pourrait certainement être revisité à l’avenir. Vous pouvez consulter l’interview complète sur l’épisode de Frost du podcast Celebrity Catch Up.

Sujets: Star Wars