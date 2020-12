Nick Diaz combattra «99,999%» en 2021

Les rumeurs d’un retour de Nick Diaz circulent depuis des années. Selon son manager Kevin Mubenga, l’heure viendra enfin l’année prochaine.

Cela fait presque six ans que Nick Diaz est entré dans la cage à l’UFC 183 en 2015 contre Anderson Silva et a subi une défaite au point dans un classique de l’histoire du MMA, qui a ensuite été annulé en raison de violations de plus en moins graves de dopage des deux côtés.

Depuis la fin d’une suspension d’un an et demi, les fans attendent le retour des poids welters de Stockton, en Californie. Et si cela dépend de son manager Kevin Mubenga, la probabilité d’un retour au combat en 2021 est élevée.

« Nick Diaz s’entraîne depuis quatre mois », a déclaré Mubenga au podcast « Fanatics View ». «Il a pris les choses un peu plus facilement en novembre, mais accélérera à nouveau en décembre. Pour un combat, l’argent et l’adversaire doivent avoir raison, alors nous pouvons voir plus loin. «

Selon Mubenga, cependant, il est certain que Diaz se battra à nouveau en 2021: «99,99999%! Nous devons juste parvenir à un accord avec l’UFC. Il y aura des progrès là aussi. Nick s’entraîne comme les gens veulent que ce soit. Il vient de faire une petite pause après les derniers mois, car cela n’a pas de sens de se lancer dans le surentraînement sans combat fixe. «

«Mais ça a été très bien d’avoir fait un camp jusqu’à présent et de revenir sur le sujet, de revenir et de se familiariser avec des entraîneurs comme Cesar Gracie. Il est maintenant temps de se remettre sur la bonne voie et de réussir. «

Bien que le dernier combat de Diaz remonte à plus d’une demi-décennie, il ne manquera pas d’adversaires prêts à se battre. Dès le milieu de cette année, des rumeurs sur le retour de Diaz ont commencé, dont Darren Till et Jorge Masvidal, entre autres, ont profité de l’occasion pour exprimer leur intérêt. Que Nick Diaz combattra l’un des deux ou pas du tout en 2021 est toujours ouvert, malgré tout.

