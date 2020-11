Nick Chubb abandonne intentionnellement la dernière minute TD, écrasant les parieurs sportifs

Nick Chubb a intentionnellement abandonné un touché dans la dernière minute du match de dimanche, empêchant les Browns de couvrir l’écart de 4,5 points.

Dans la dernière minute de la victoire 10-7 des Cleveland Browns sur les Texans de Houston, dimanche, le demi offensif Nick Chubb a abandonné un touché grand ouvert afin de permettre au chronomètre de s’épuiser, une décision qui a écrasé les parieurs.

Les Browns, qui ont gagné par 3 points, ont été favorisés par -4,5 dans la plupart des paris sportifs, selon ESPN. Selon William Hill Sportsbook, 89% des parieurs mettent de l’argent sur Cleveland avec l’écart de points. La décision de Chubb d’abandonner le score final était coûteuse.

« J’ai reçu un appel des entraîneurs, de [quarterback] boulanger [Mayfield] pour ne pas marquer, obtenez un premier down pour terminer la partie. C’est donc ce que j’ai fait « , a déclaré Chubb après le match. » Heureusement, la course a été un peu plus longue parce que je n’y ai pas pensé avant les 10 derniers mètres. «

Il a continué à dire que c’était une décision difficile à prendre, bien que la bonne: « C’est l’instinct naturel d’entrer dans la zone des buts », a-t-il déclaré. « Quelque chose m’est venu à l’esprit … juste sortir des limites. J’aurais dû juste prendre un genou ou glisser pour faire tourner le chronomètre, mais c’était une décision partagée. »

Les Browns sont désormais 6-3, à la troisième place de l’AFC Nord, derrière les Ravens et les Steelers.

