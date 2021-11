Nick Cave parle de sa prochaine performance en tant que HG Wells

Il est toujours fascinant de voir un musicien profondément acclamé assumer un rôle au cinéma ou à la télévision en dehors de son domaine de travail habituel, et dans le cas du prolifique auteur-compositeur-interprète Nick Cave, leader du groupe « The Bad Seeds », il sans aucun doute être blanc. conversation tout en participant à une nouvelle production Amazon Prime Video.

« La vie électrique de Louis Wain » est un nouveau film mettant en vedette Bennedict Cumberbatch dans lequel il donne vie au peintre britannique Louis Wain, connu pour son style surréaliste et fantaisiste de peinture de chats anthropomorphes dans des situations apparemment quotidiennes pour tout être humain, faisant sensation à début du XXe siècle avec ses oeuvres.

Sous la direction de Will Sharpe, Nick Cave jouera un rôle de soutien en tant que pionnier de la science-fiction moderne HG Wells, connu pour des romans tels que « L’homme invisible » et « La guerre des mondes », accompagné d’un casting particulier complété par Claire Foy , Taika Waititi, Toby Jones, Andrea Risenborough et Olivia Colman en tant que narrateur de l’histoire.

Cave a de nouveau consulté son site Web The Red Hand Files pour répondre aux questions de ses fans. A cette occasion, il a avancé une série de raisons qui l’ont amené à accepter ce projet de film unique, qui sera présenté en avant-première sur Amazon Prime le 5 novembre.

L’un des fans demande à Cave, avant son impression en le voyant à l’écran lors d’une projection dans un festival de cinéma, si le film a peut-être attiré son attention sur la vie et l’œuvre de Louis Wain ou si c’est le portrait de HG Wells qui l’a fait accepter le rôle.

Nick Cave raconte que, dans les années 1970, c’est dans la ville de Melbourne que son ami l’artiste Tony Clark lui a montré un livre de peintures de Wain. « Son art avait une intensité visionnaire qui lui était propre, et le livre m’a tout simplement époustouflé. Je suis rapidement devenu un disciple de Wain. »

Cave explique que c’est grâce à son amitié avec le musicien David Tibet, qui possédait certaines des peintures de Wain, que sa passion pour le peintre s’est développée. Au fil des années, il est venu lui acheter quelques tableaux et après en avoir accumulé un grand nombre, il les a donnés à des amis, à la famille et à quelques musées.

Le musicien note qu’il a accepté avec joie le rôle de HG Wells dans « La vie électrique de Louis Wain » non seulement en raison de son amour profond et avide pour le travail du peintre « mais parce que le scénario était bon, le rôle était relativement sans défi et pas moi J’ai dû me couper les cheveux comme HG Wells », concluant qu’il recommande pleinement son visionnage.