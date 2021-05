Nick Cave ne croit pas que l’œuvre puisse être séparée de l’artiste

Une fois de plus, le musicien et compositeur Nick Cave a présenté à travers ‘Red Hand Files’, un blog dédié à répondre aux questions de ses fans, son point de vue sur un sujet qui, à cette occasion, est en phase avec la scène actuelle de la «culture de l’annulation»: s’il est possible ou non de séparer l’art de son artiste.

L’un de ses fans, de la ville d’Amsterdam, a posé la question suivante: Devrions-nous séparer l’artiste de son art?, À laquelle Cabe a répondu: « Je ne pense pas que nous puissions séparer l’art de l’artiste, ou que nous avons besoin il. »

Nick Cave a poursuivi: « Je pense que nous pouvons considérer une œuvre d’art comme le regard transformé ou racheté de l’artiste, et nous émerveiller du voyage incroyable que l’œuvre d’art a parcouru pour atteindre la meilleure partie de la nature de l’artiste. »

Peut-être que la beauté peut être mesurée par la distance qu’elle a parcourue pour exister.

Nick Cave combinerait ce même thème avec une question posée par un de ses fans au Brésil, qui a demandé au musicien s’il pouvait lui proposer une définition du mot «espoir». « Les mauvaises personnes font du bon art, c’est grâce à l’espoir », a-t-il déclaré.

«Etre humain, c’est transgresser, nous pouvons en être sûrs, mais nous avons tout de même l’opportunité de la rédemption, d’émerger sur les parties les plus regrettables de notre nature, de faire du bien malgré nous, de faire de la beauté pas beau et avoir le courage de présenter nos meilleures versions au monde ».

Cave continuerait à s’exprimer plus largement sur la question de l’espoir, commentant que cela « peut résider dans un geste de gentillesse d’un individu brisé à un autre, ou en fait, nous pouvons le trouver dans le travail artistique par la main d’un malfaiteur. « .

Nick Cave considère ces « expressions de transcendance » comme un rappel qu’il y a toujours du bien dans la plupart des choses, qui peuvent rarement se révéler être du mal pur, et qu’une fois que nous pouvons comprendre cela, cela pourrait guider l’humanité vers un nouveau récit loin de le pessimisme et la vision que «le monde est ruiné».