Nick Cave lance étonnamment son nouvel album, « Carnage »

Grotte de Nick a surpris ses fans ce matin en sortant étonnamment son nouvel album tant attendu. Sous le titre de « Carnage« , Ceci se positionne comme son 18ème album réalisé avec son groupe »Les mauvaises graines», A cette occasion avec le soutien du musicien et compositeur australien Warren Ellis (à ne pas confondre avec l’auteur de bande dessinée britannique).

Après avoir annulé votre visite programmée par Royaume-Uni et le reste de L’Europe , qui avait déjà des dates reportées à 2021, Cave décrirait cette période comme «une occasion de faire le point» et que c’était le moment de faire un nouvel album.

Vous pourriez aussi être intéressé par: My Chemical Romance: Frank Iero aspire à revenir sur scène

Ce serait au début de l’année quand il a confirmé que Ellis, qui est membre de « Les mauvaises graines»Et un collaborateur constant dans sa carrière, serait revenu avec lui au studio d’enregistrement sur un nouvel album. En révélant le titre, ils ont décrit ce matériel comme «un enregistrement brutal et très beau lié à une catastrophe communautaire».

À présent la grotte Oui Ellis Ils ont surpris leurs fans avec la sortie numérique de l’album sur les services de streaming, en anticipant sa sortie physique sur CD et vinyle, qui aura lieu le 28 mai.

la grotte assure que l’inspiration pour ce nouveau matériel est venue «de lire, d’écrire de façon compulsive et juste de s’asseoir sur son balcon en pensant aux choses». À l’origine, il n’avait pas l’intention de faire un album: «Le matériel est juste tombé du ciel. C’était un cadeau », déclare le compositeur dans un communiqué.

Avec huit thèmes de longueur, « Carnage”Marque une nouvelle collaboration entre la grotte Oui Ellis au cours des 25 dernières années. Le second a été membre de «Les mauvaises graines”Depuis 1997, et depuis lors, lui et la grotte ont écrit des partenaires pour le reste de l’existence du groupe, en plus d’avoir un projet alternatif nommé Grinderman, ainsi que diverses bandes sonores pour le cinéma, la télévision et le théâtre.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Billie Eilish parle de l’expérience de tournage de son documentaire

Ellis il a décrit le processus d’enregistrement simplement comme «deux personnes assises dans une pièce prenant des risques et laissant tout ce qui arrive arriver». « Fais ‘Carnage‘était un processus accéléré de créativité intense. Les huit chansons étaient là sous une forme ou une autre les deux premiers jours, puis nous nous sommes dit «Faisons un disque». Il n’y avait rien de prémédité », conclut-il.