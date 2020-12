« Nick Cave and the Bad Seeds »: 6 chansons pour connaître leur style

Pendant quatre décennies, l’auteur-compositeur-interprète australien Grotte de Nick a présenté une carrière intéressante dans le monde de la musique, étant «Les mauvaises graines«Son projet musical le plus fructueux, générant même de fortes émotions à travers ses paroles à ses plus fidèles disciples et, ces dernières années, attirant l’attention des étrangers sur son style particulier.

14 albums studio en sont la preuve la grotte a réussi à évoluer dans un style qui élève son instrumentalisation et ses œuvres lyriques à des niveaux similaires à ceux de Bob Dylan ou Leonard Cohen, par exemple. Ensuite, nous présentons une brève sélection pour tous ceux qui souhaitent se plonger dans le son de cet intéressant auteur-compositeur-interprète.

1.- Les gens ne sont pas bons (1993)

« The Boatman’s Call » est considéré par beaucoup comme l’un des chefs-d’œuvre incontestés de Cave and Company, qui présenterait certaines de ses chansons les plus déchirantes, celle-ci étant peut-être la plus populaire, en raison de sa brève apparition dans « Shrek 2 ». Un thème qui, sous le son mélancolique du piano, raconte un profond désenchantement envers les gens et leur capacité à faire le bien.

2.- Main droite rouge (1994)

Une valse surnaturelle dans laquelle, au rythme d’un orgue funéraire et au son strident des cloches, il raconte l’histoire d’un homme mystérieux aux abords de la ville, qui, avec sa grande main rouge visible, offre des faveurs à ceux qui lui rendent visite. .

Tout sera à votre disposition: voitures, bijoux, électricité. Mais soyez très prudent, car vos faveurs ne sont pas gratuites et leurs prix peuvent s’avérer mortels pour l’acheteur.

3.-Le chant des pleurs (1990)

Leonard Cohen est une figure de grande influence dans le style de la grotte, qui choisirait de laisser derrière lui ses origines dans la musique punk avec «La fête d’anniversaire« , Démarrage de votre projet avec »Les mauvaises graines». Un duo intéressant avec Blixa Bargeld dans lequel tous deux chantent un cri de pardon d’un père à son fils.

4.- Vos funérailles… Mon procès (1986)

Le moment où « The Bad Seeds » définirait son style. La voix sombre et fatiguée de Cave joue au rythme du motif de piano courtoisie de Mick Harvey dans un tempo presque tout droit sorti d’une ballade de cirque dans laquelle un homme se plaint de la mort, du sexe et de la culpabilité.

Le moment où un homme tordu commence à marcher sur un chemin tordu qui ne semble jamais finir.

5.- Le bon fils (1990)

Avant Brouiller faire de même avec « Tendre», pseudo il mêlerait gospel et rock dans une composition complexe qui donne un titre à l’album dans lequel il apparaît. Cela marque l’entrée de la grotte au rythme des années 90, révélant progressivement cette obscurité caractéristique dans leurs chansons.

6.- Directement à vous (1992)

Une chanson d’amour désespérée dans laquelle une sorte d’hymne épique se mêle à la douleur, à la passion et aux références bibliques communes dans la carrière de la grotte. Une performance vocale intense qui traduit l’amour orageux subi par son interprète, annonçant des tempêtes dont elle sait qu’elle ne peut échapper.