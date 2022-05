Nick Cannon parle d’avoir une vasectomie

Nick Cannon a partagé qu’il envisageait de subir une vasectomie avant la naissance de son 8e enfant.

Dans une interview sur E! « Daily Pop » de News mardi, Cannon a déclaré aux hôtes Justin Sylvester et Loni Love qu’il voulait se concentrer sur les enfants qu’il a déjà plutôt que d’en avoir plus.

Nick Cannon a déclaré qu’il avait déjà eu une consultation de vasectomie.

« Je suis déjà allé chercher ma consultation de vasectomie », a déclaré Cannon.

« Je ne cherche pas à peupler complètement la Terre, mais j’ai vraiment hâte de m’occuper et d’aimer tous les enfants que j’ai actuellement », a-t-il ajouté, notant qu’il n’est pas « à la recherche » d’autres enfants.

L’acteur, qui attend actuellement son 8e enfant avec le mannequin Bre Tiesi, a ajouté qu’il ne l’aurait pas « conçu de cette façon » en ce qui concerne sa famille non conventionnelle.

« C’est une de ces choses quand on a la chance d’avoir des enfants – et comme nous le savons tous, j’ai traversé tellement de choses – je trouve du réconfort. Je trouve la paix chez mes enfants et je trouve un but. »

Cannon a une famille assez nombreuse, avec deux jumeaux, Moroccan et Monroe, 11 ans, qu’il partage avec son ex-femme Mariah Carey. Il a un fils, Golden, 5 ans, et une fille Puissante, 16 mois, avec Brittany Bell, ainsi que des jumeaux Zion et Zillion, 10 mois, avec Abby De La Rosa.

Il a également un fils avec le mannequin Alyssa Scott, Zen, décédé tragiquement en décembre 2021 à l’âge de cinq mois d’une tumeur maligne au cerveau.

Au cours du podcast, Cannon a également exprimé la « culpabilité » qu’il ressent de ne pas passer « assez de temps » avec sa famille.

« J’emmène mes enfants à l’école tous les matins », a-t-il expliqué. « Je fais face à l’heure [them]. »

Cannon a également souligné certaines des activités de ses enfants, en disant: « Nous faisions la petite ligue avec mon enfant de 5 ans ce week-end. Nous avons eu un entraînement de natation cette semaine. Il y a deux semaines, [Moroccan and Monroe] avaient leur fête d’anniversaire. Nous avons fermé Six Flags.

En octobre 2021, Cannon a déclaré à « Drink Champs » de Revolt qu’il allait essayer de rester célibataire jusqu’en 2022, après avoir eu quatre enfants avec trois femmes différentes en moins d’un an.

« Je suis célibataire en ce moment », a déclaré Cannon lors de l’interview. « Je vais voir si je peux me rendre jusqu’en 2022. J’essaie de me détendre. »

« Je suis en train de m’éloigner, de me concentrer, d’aller à l’intérieur, d’obtenir mon célibat. J’ai assez d’enfants, assez de gambades, je vais bien en ce moment », a-t-il poursuivi.

Cannon a également parlé de son parcours de célibat lors d’un épisode de son émission-débat « The Nick Cannon Show », en disant à son public : « J’avais l’impression que ma vie était hors de contrôle. Et honnêtement, le célibat m’a aidé à traverser le voyage pour obtenir un avec moi-même et traiter avec [the death of Zen]. »

Dans une interview avec US Weekly, Bri Tiesi a parlé d’avoir un bébé avec Cannon et de sa relation avec l’acteur.

« J’ai une belle relation », a-t-elle déclaré. « Nous sommes très ouverts, nous sommes très honnêtes, nous sommes très solidaires. Tous mes besoins sont satisfaits et je suis très heureuse dans notre situation », ajoutant que elle et Cannon avaient prévu d’avoir un bébé ensemble.

« Nick et moi parlions d’emprunter cette voie depuis longtemps », a-t-elle expliqué. « Et quand nous avons finalement été prêts, nous avons essayé. Il n’y avait pas de, ‘Oups, je suis tombée enceinte.' »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.