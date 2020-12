Nick Cannon et Brittany Bell accueillent leur petite fille: « Powerful Queen Cannon »

Brittany a partagé des photos de la famille heureuse et a déclaré que Cannon était son «rock».

C’est un motif de fête pour Nick Cannon et Brittany Bell. L’acteur et son ancienne petite amie de Miss USA ont accueilli leur deuxième enfant au monde pendant les vacances de Noël. Le couple partage un fils de trois ans, Golden, et l’heureuse famille a partagé les premières photos de la petite fille sur Instagram. Nick et Brittany ont joyeusement posé sur une photo avec leurs enfants et dans la légende, Brittany a partagé quelques détails sur leur dernier ajout. « Le meilleur cadeau qui nous ait jamais surpris … UNE FILLE !!!!! » a écrit Bell. « Le puissant Queen Cannon est arrivé cette semaine au moment idéal pour Noël. Tellement plus à partager. Tout ce que je peux dire, c’est que Nick a été mon rocher à travers la naissance d’eau naturelle la plus intense et la plus stimulante. Ce n’était rien d’autre qu’un joyeux Noël PUISSANT !!!! MERCI! VOUS DIEU. » La petite fille de Nick et Brittany aura beaucoup de gens à sa recherche. Avec son frère aîné Golden, elle a son frère et sa sœur jumeaux de neuf ans, le Marocain et Monroe, que Nick partage avec la superstar Mariah Carey. Découvrez quelques articles de la famille heureuse ci-dessous, y compris la superbe séance photo de grossesse de Nick et Brittany.