Nick Cannon accueille son huitième enfant

Nick Cannon a accueilli son huitième enfant dans le monde après que le mannequin Bre Tiesi a confirmé qu’elle avait donné naissance à un fils à la maison.

Dans une publication Instagram, Tiesi a révélé la nouvelle et a déclaré que l’animateur de télévision et le rappeur avaient été présents à chaque étape du processus de naissance.

« Je l’ai fait. Un accouchement à domicile entièrement naturel et sans médicament. Ce fut l’expérience la plus humiliante/repoussant les limites, mais aussi éveillante et complètement stimulante », a écrit Tiesi sur Instagram.

« Je ne remercierai jamais assez mon équipe d’avoir livré mon fils en toute sécurité.

« Cette expérience m’a changé à jamais et je n’aurais pas pu rêver d’un partenaire plus incroyable et plus solidaire. Papa nous a montré la voie. Je n’aurais pas pu le faire sans toi. »

Elle a également encouragé les fans à consulter sa chaîne YouTube s’ils souhaitent regarder un vlog de naissance complet et obtenir plus d’informations sur son parcours.

Bre Tiesi est la cinquième femme à avoir engendré les enfants de Nick Cannon. Crédit : Instagram/bre_tiesi

Pour ceux qui tiennent le score, Cannon a maintenant des jumeaux, Moroccan et Monroe, avec son ex-femme Mariah Carey, ainsi qu’un enfant de quatre ans nommé Golden Sagon et un enfant d’un an appelé Powerful Queen avec Brittany Bell.

De plus, il est également père de jumeaux de sept mois, Zion et Zillion, avec Abby De La Rosa.

Tragiquement, cependant, l’animateur de télévision a perdu Zen, le fils de cinq mois qu’il partageait avec Alyssa Scott, décédé d’une tumeur au cerveau en novembre de l’année dernière.

Cela signifiait que lui et Tiesi savaient en fait depuis un moment que cette dernière était enceinte avant de l’annoncer, ayant voulu retenir les nouvelles concernant le décès de Ze. Cependant, le couple a organisé une soirée de révélation de genre au début de l’année, après quoi l’homme de 41 ans a déclaré qu’il allait devenir célibataire pendant un certain temps.

Sur un épisode de Le spectacle Nick Cannon il avait dit que sa vie était «hors de contrôle» et qu’il devait maîtriser son comportement.

« Mon thérapeute était l’un des [people] qui a dit que je devrais probablement être célibataire parce que j’avais partagé cette nouvelle, que Bre était enceinte », a déclaré le Wild ‘n Out star a expliqué.

Pendant ce temps, lorsqu’on lui a demandé lors d’une apparition sur le Dink Champions podcast à peu près au même moment, pour savoir s’il avait rompu son célibat en mettant Bre enceinte, il a poliment répondu en disant que le voyage avait commencé lorsqu’il avait découvert qu’elle avait un bébé.

« Donc pour tous ceux qui pensent: » Oh, il n’était pas célibataire « , je l’étais! » a-t-il expliqué dans le talk-show.

Il a ajouté: « C’est la raison pour laquelle j’ai commencé mon parcours de célibat à l’époque. J’étais [celibate] parce que j’avais affaire à [this].

« Honnêtement, le célibat m’a aidé à en faire un avec moi-même et à gérer cela. »

Cependant, il devra probablement à nouveau faire face à la même série de questions, après que TMZ a annoncé en juin qu’il attendait également son neuvième enfant. Celui-ci encore une fois avec Alyssa Scott.