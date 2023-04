Nicholas Hoult parle de la perte de Batman, de Top Gun et de Dropping Mission: Impossible Sequels

Nicolas Hoult est actuellement occupé en tant que fidèle serviteur de Dracula de Nicolas Cage dans la comédie d’horreur Renfield, réalisé par Chris McKay. Plus récemment, l’acteur de 33 ans a partagé le rôle principal avec Ralph Fiennes et Anya Taylor-Joy dans la comédie-thriller Le menupour lequel le film et Hoult ont reçu des critiques exaltées.





Hoult a participé à des blockbusters tels que Beast in the X Men franchise, Harley dans Yorgos Lantimos’ Le favoriet Nux dans George Miller Mad Max: Fury Road, l’un des meilleurs films d’action de tous les temps. Bien qu’il ait travaillé avec des maîtres réalisateurs, il a été battu par les critiques et le public jusqu’au rôle de l’empereur Pierre dans Hulu’s Le grand, créé par Tony McNamara, centré sur la tsarine russe Catherine la Grande, et il s’est avéré avoir développé son talent d’acteur de manière admirable. Et pour Hoult, la série à succès avec Elle Fanning passe avant tout, même celle de Tom Cruise Mission impossibleune franchise d’action à succès.

Nicholas Hoult a déclaré qu’il avait testé à l’écran Matt Reeves Le Batman et le succès retentissant au box-office Top Gun : Maverick mais n’a pas obtenu le rôle, et il a dû abandonner Mission impossible parce qu’il s’est concentré sur Le grand. Il a déclaré au Guardian : « J’ai fait un test d’écran pour Batman et je n’ai pas compris ». Screen-testé pour Top Gun, je n’ai pas compris. Puis j’ai reçu l’appel de Tom Cruise : ‘Hé, que diriez-vous de Mission Impossible ?’ D’ACCORD. J’ai compris. Ensuite, j’ai dû abandonner parce que j’étais déjà attaché à faire un peu plus de The Great », a déclaré Hoult.





Images de projecteur

Bien que Hoult ait 33 ans, sa carrière comprend de nombreux films, allant de la science-fiction et des drames historiques aux récits biographiques. Cependant, il n’a pas encore joué dans une comédie romantique, ce qui pourrait être la direction qu’il prendra à l’avenir. Mais pas en tant que rôle principal.

»Je voudrais aller faire une comédie romantique. Bien que peut-être pas comme une piste romantique : on dirait qu’il y a un peu moins à explorer avec ces personnages. Mais peut-être que les gens ne pensent pas à moi comme ça, peut-être que je ne reçois pas les bons. J’adorerais prétendre que c’est tout ce que je fais, mais il s’agit plus de savoir quand les choses s’alignent et quand les réalisateurs vous choisissent. Ne me regarde pas, je travaille juste ici. »

Hoult est assez occupé après la pandémie, qui, selon lui, est la plus longue période sans travail de sa vie. Il joue dans le très attendu Robert Eggers Nosferatus refaire aux côtés Le grand, qui diffusera sa troisième saison le 12 mai. De plus, Nicholas Hoult et Toni Collette joueront dans le prochain et dernier film de Clint Eastwood, Juré #2.