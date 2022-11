Nicholas Hoult fait l’éloge de Nicolas Cage dans le rôle de Dracula dans Renfield

X Men et Mad Max: Fury Road étoile Nicolas Hoult retrouvera bientôt son L’homme de la météo co-vedette Nicolas Cage pour la prochaine comédie d’horreur Renfield. Et Hoult a hâte que le public voie Cage comme Dracula. S’adressant à The Hollywood Reporter, Hoult a fait l’éloge de l’acteur oscarisé, déclarant qu’il n’y a pas « deux choses plus emblématiques que Dracula et Nic Cage ».





« Ouais, la deuxième expérience de Nic Cage était incroyable. J’ai commencé à travailler avec lui quand j’avais 14 ans. J’ai joué son fils dans un film intitulé The Weather Man, et je me suis senti tellement chanceux d’être de retour sur le plateau avec lui parce que je suis tellement fan de lui. Mais pour travailler avec lui pendant qu’il jouait à Dracula, je ne pense pas qu’il y ait deux choses plus emblématiques que Dracula et Nic Cage. Donc, pour les assembler et être dans des scènes avec lui et juste regarder toute l’inspiration et toutes les choses qu’il apporte au personnage, le plaisir, le dévouement, son amour pour le jeu, j’ai adoré chaque instant.

Nicholas Hoult dirigera Renfield en tant que personnage principal, qui se trouve être le laquais du comte Dracula. Renfield trouve un nouveau souffle dans la Nouvelle-Orléans moderne lorsqu’il tombe amoureux de Rebecca Quincy, une agente de la circulation fougueuse mais toujours agressive. Cage enfilera des crocs et un costume de velours rouge pour jouer à Dracula, Hoult révélant que la représentation sera originale tout en rendant hommage aux racines historiques de Dracula.

FILM VIDÉO DU JOUR

« En tant que personne, c’est une âme si pure à côtoyer, et je suis ravi que les gens voient ce qu’il a fait. C’est original, mais c’est imprégné de beaucoup d’histoire, d’histoire de Dracula et de folklore. C’est donc excitant, même si c’est un ton très bizarre et élevé pour une comédie d’action. Donc je suis excité pour ça.

Réalisé par Le film Lego Batman Chris McKay, écrit par Ryan Ridley, et basé sur un pitch original de Les morts qui marchent créateur Robert Kirkman, Renfield met en vedette Awkwafina dans le rôle de Rebecca Quincy, ainsi que Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo, Bess Rous, James Moses, Caroline Williams et Brandon Scott Jones.





Renfield Atterrira dans les salles l’année prochaine

Images universelles

La légende du grand écran Nicolas Cage a déjà donné un aperçu de son interprétation de Dracula dans Renfield. Et cela ressemble à tout ce qu’une version de Dracula interprétée par Nicolas Cage devrait être. « [It’s] une sorte de fusion d’une sorte d’accent d’August Coppola du centre de l’Atlantique combiné à un peu de Christopher Lee, avec un peu d’Anne Bancroft pour faire bonne mesure », a révélé l’acteur en septembre.

Nicholas Hoult peut ensuite être vu dans la prochaine comédie noire, Le menu. En suivant le jeune couple Margot (Anya Taylor-Joy) et Tyler (Hoult) alors qu’ils se rendent sur une île isolée pour manger à Hawthorne, un restaurant exclusif dirigé par le célèbre chef Julian Slowik (Ralph Fiennes), Le menu révèle peu à peu que son approche de la cuisine réserve des surprises choquantes aux clients fortunés. Le menu est prévu pour être publié le 18 novembre 2022 par Searchlight Pictures.

Renfield est prévu pour être publié le 14 avril 2023 par Universal Pictures.