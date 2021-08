Nicholas Hoult est Renfield dans le film Universal Monsters sur l’homme de main de Dracula

S’il est vrai de dire que Bram Stoker’s Dracula a été répété plusieurs fois à l’écran, il semble qu’Universal cherche à ajouter à son catalogue de films de monstres une histoire basée non pas sur le célèbre comte mais sur son homme de main effrayant et envoûté Renfield, avec le film intitulé d’après le personnage. Ce sera la première fois que l’acolyte de Dracula sera mis à l’honneur dans un film, il sera donc intéressant de voir comment cela se passe, surtout maintenant qu’il semble avoir trouvé son avance dans Nicolas Hoult. À peine une semaine après que Hoult a joué un rôle principal dans Le menu, il semble que son emploi du temps pour les mois à venir continue de s’allonger.

Dans le roman de Bram Stoker, Renfield a été découvert par Dracula en train de dépérir dans un asile et tout le monde pensait qu’il souffrait de graves délires, mais il s’avère qu’il n’entend que la voix du comte et tente d’exécuter ses demandes. On ne sait pas si le film servira de préquelle au personnage que nous connaissons déjà ou inclura l’histoire de Dracula de son point de vue, mais l’histoire est de Robert Kirkman, de Les morts qui marchent renommée, et scénarisé par Ryan Ridley, avec La guerre de demain le réalisateur Chris McKay dans le fauteuil du réalisateur.

Renfield est le dernier film basé sur leur univers de monstres, et semble être un autre signe de l’endroit où Universal prend son « Dark Universe » qui était à peu près un non-démarreur grâce à des ratés comme celui de Tom Cruise. La momie. Le studio travaille déjà sur un nouveau film de loup-garou appelé Loup garou, qui met en vedette Ryan Gosling, et un nouveau Van Helsing courir avec James Wan à bord pour produire. Le premier projet de script de Renfield a apparemment déclenché quelque chose dans Universal, et bien que Renfield ne soit pas un personnage incontournable des vieux films de monstres, il semble que le film contiendra des éléments d’action et d’humour qui manquent aux autres films de monstres, comme dans le remaniement de L’homme invisible qui offre plus d’horreur et de terreur.

Hoult a récemment joué aux côtés d’Angelina Jolie dans Ceux qui veulent ma mort, et d’autres apparitions ont inclus des rôles dans le X Men la franchise, Le favori et Mad Max : Fury Road, et il sera également bientôt vu dans la saison deux de Tony McNamara Le grand. Hoult a reçu des nominations pour les prix Le grandpremière saison aux Golden Globes, SAG et Critic’s Choice Awards.

Avec Universal semblant maintenant avoir trouvé où ils se dirigent avec leurs renaissances Universal Monsters, il est probable que nous en verrons d’autres s’ajouter à la liste croissante, qui en 2020 incluait déjà La femme invisible, de Paul Feig Armée noire et une nouvelle approche Dracula dans son droit. Avec tout cela seulement dans les premiers stades, il faudra probablement un an à deux avant que nous voyions beaucoup de cette nouvelle vague de remakes et de récits arriver dans les cinémas. Cette histoire arrive via Deadline.

