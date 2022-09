Nicholas Galitzine jouera aux côtés d’Anne Hathaway dans le film « The Idea of ​​You »

Anne Hathaway a officiellement signé pour jouer dans une adaptation cinématographique du livre à succès « The Idea of ​​You ».

Le projet Amazon Prime Video partage un nom avec le roman de 2017 de Robinne Lee. Le livre raconte l’histoire d’une mère de 40 ans et galeriste qui, en accompagnant sa fille à un concert de boys band, finit par développer une connexion avec l’un des camarades du groupe August Moon.

Voici tout ce que nous savons sur « The Idea of ​​You » jusqu’à présent.

Rencontrez les stars du casting de « The Idea of ​​You »

Hathaway est la principale dame du film – et en septembre 2022, l’homme principal a été annoncé: Nicholas Galitzine, star de la romance Netflix « Purple Hearts » et du prochain film « Red White and Royal Blue », jouera Hayes.

Cependant, plusieurs autres rôles de production ont été remplis. Michael Showalter, qui est connu pour avoir réalisé des films tels que « The Big Sick » et « The Eyes of Tammy Faye », réalisera et produira « The Idea of ​​You ». Du côté de la production, il aura l’aide de Hathaway, de l’actrice Gabrielle Union et de l’auteur du livre Robinne Lee, entre autres.

Quand est-ce que ‘The Idea of ​​You’ sort ?

La production commence en octobre, selon Deadline, il ne fera donc probablement pas ses débuts avant 2023. Lorsque le film sortira, il sera présenté en première sur Amazon Prime Video.

« L’idée de toi » roman de Robinne Lee. Amazone

Le livre ‘The Idea of ​​You’ donne un aperçu de l’intrigue du film

Pour un avant-goût de l’intrigue, dirigez-vous vers le roman à succès « The Idea of ​​You ». Dans le livre, la protagoniste divorcée de 39 ans, Solène Marchand, emmène sa fille rencontrer son groupe de garçons préféré et tombe ensuite amoureuse d’un homme beaucoup plus jeune : Hayes Campbell, 20 ans, membre du groupe August Moon.

Tout en gardant la prémisse, le film fait quelques écarts par rapport au livre. D’une part, le nom de la principale dame est maintenant Sophie et elle a 40 ans. Le film fait vieillir Hayes aussi : il a 24 ans dans la version cinématographique.

De plus, Sophie rencontre Hayes à Coachella dans le film, par IMdB; dans le livre, ils se rencontrent dans les coulisses d’un concert à Las Vegas.

Est-ce que « L’idée de toi » de Harry Styles est une fanfiction ?

Le livre a été qualifié de « fan fiction Harry Styles ». Mais est-ce?

En 2017, Lee a déclaré à la blogueuse Deborah Kalb que le roman avait commencé après avoir rencontré le chef d’un groupe de garçons sur YouTube.

« Il y a quelques années, mon mari était en voyage d’affaires et je surfais tard sur des vidéos musicales sur YouTube lorsque je suis tombée sur le visage d’un garçon que je n’avais jamais vu dans un groupe auquel je n’avais jamais prêté attention. était si esthétiquement parfait qu’il m’a pris par surprise. C’était comme… de l’art. J’ai passé environ une bonne heure à googler et à essayer de comprendre qui était cet enfant, et ce faisant, j’ai découvert qu’il sortait souvent avec des femmes plus âgées, et donc la graine a été plantée », a-t-elle déclaré.

Lee n’identifie pas l’homme principal lors de cette interview, mais les fans ont supposé qu’elle parlait de Harry Styles. L’ancienne One Directioner, 28 ans, est actuellement en couple avec Olivia Wilde, 38 ans, après s’être rencontrée sur le tournage de son film « Don’t Worry Darling ».

S’adressant à « Vogue » en 2020, l’auteur Lee a confirmé que le roman était vaguement inspiré par Harry Styles de One Direction, ainsi que par Eddie Redmayne et son vrai mari – mais que ce n’était pas de la « fan fiction ».

« Cela n’a jamais été censé être un livre sur Harry Styles », a déclaré Lee à Vogue. « C’était censé être l’histoire d’une femme approchant la quarantaine et réclamant sa sexualité et se redécouvrant, juste au moment où la société considère traditionnellement les femmes comme désirables, viables et entières. »

