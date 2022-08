Nichelle Nichols sera honorée avec un hommage vidéo spécial pour la journée Star Trek sur Paramount +

Un package vidéo spécial honorant Nichelle Nichols fera ses débuts sur Paramount + le mois prochain en commémoration du Star Trek Day. Se déroulant le 12 septembre, le troisième événement annuel de la plateforme de streaming comprendra du contenu exclusif pour Trekkies. Par date limite, l’événement de cette année comprendra une « vidéo spéciale pour honorer l’impact et l’influence » de Nichols, qui est malheureusement décédé à l’âge de 89 ans fin juillet.

Bien sûr, Nichols est aimé parmi Star Trek fans pour son rôle emblématique de lieutenant Uhura dans la série télévisée originale. C’est un rôle qu’elle reprendrait pour Star Trek : la série animée avec le Star Trek longs métrages. Uhura revisiterait même le rôle du fan film Star Trek : Première frontière en 2020, à jamais synonyme de caractère révolutionnaire. Après son décès, Zoe Saldana, qui a repris le rôle d’Uhura dans le redémarré Star Trek trilogie, a parlé de l’importance de ce personnage pour les femmes afro-américaines.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Nous avons perdu une véritable star, une artiste unique qui était toujours en avance sur son temps », a déclaré Saldana sur les réseaux sociaux. « C’est une icône, une militante et surtout une femme incroyable – qui a ouvert la voie qui a montré à tant de gens comment voir les femmes de couleur sous un jour différent. Son combat pour l’égalité était inébranlable. Rencontrer Nichelle a vraiment été un moment très spécial dans ma vie. Son énergie était contagieuse chaque fois que j’étais en sa présence. Elle m’a convaincu de croire que tout était réalisable, si vous y mettez votre cœur.

La célébration de la Journée Star Trek sur Paramount + commence le jeudi 8 septembre à 12 h au Skirball Cultural Center de Los Angeles. D’autres offres exclusives incluront des membres de la distribution parlant des nouvelles émissions de la franchise qui sont sur la plate-forme de streaming, telles que Star Trek : Picard, Star Trek : ponts inférieurs, Star Trek : Prodigeet Star Trek : d’étranges nouveaux mondes.

Nichelle Nichols est une légende de Star Trek

Bien sûr, Saldana était l’un des nombreux membres du Star Trek la famille se sent attristée par la perte de la légende par intérim. Son co-star et ami proche George Takei avait également publié un hommage touchant à Nichols, revenant sur leur amitié de longue date et sur l’importance de ses contributions.

« J’ai été vraiment ému par les hommages et les messages honorant la vie et le travail de Nichelle Nichols, notre propre lieutenant et plus tard commandant Uhura sur Star Trek », a déclaré Takei sur Facebook. Bien que notre série originale n’ait duré que trois saisons, nous nous sommes liés lorsque les fans de notre émission se sont organisés, se sont réunis et ont finalement fait pression pour des films et des retombées de l’émission révolutionnaire. Nichelle et moi avons passé les décennies suivantes ensemble non seulement en tant que collègues du pont de l’Enterprise, mais en tant qu’amis pour la vie. »





Il a ajouté : « On a beaucoup parlé de ce qu’était une pionnière et un modèle Nichelle pour tant de jeunes femmes noires, qui ont vu en elle l’espoir et la promesse de leur propre avenir… Ainsi, alors que les fans manqueront et honoreront la célèbre actrice qui a ouvert tant de chemins avec sa présence à l’écran, me manquera aussi la chère amie qui t’a toujours fait savoir qu’elle était là pour te soutenir, t’aimer et traverser cette vie étrange et merveilleuse à tes côtés.Nichelle Nichols, tu étais un sur un million de tant de façons. »