Nichelle Nichols, actrice révolutionnaire de « Star Trek », est décédée à 89 ans

Nichelle Nichols, l’acteur révolutionnaire qui a joué le lieutenant Nyota Uhura dans la série originale « Star Trek », est décédé.

Elle avait 89 ans.

La mort de Nichols a été confirmée dimanche par son fils, Kyle Johnson, sur son site Internet. Johnson a déclaré que sa mère était décédée de causes naturelles.

« Sa lumière, cependant, comme les galaxies anciennes que l’on voit maintenant pour la première fois, restera pour nous et les générations futures pour en profiter, apprendre et s’en inspirer », a déclaré Johnson dans un communiqué publié sur le site Web.

Johnson a déclaré que la vie de sa mère était « bien vécue et en tant que tel un modèle pour » tout le monde. Il a demandé l’intimité de la famille.

Nichols et son personnage de « Star Trek » Uhura ont brisé les barrières en tant que l’une des premières femmes noires à la télévision.

Rod Roddenberry, producteur exécutif des itérations actuelles de « Star Trek » et fils du créateur de l’émission, Gene Roddenberry, a pleuré le décès de Nichols dimanche.

Nichelle Nichols dans le rôle du lieutenant Nyota Uhura dans l’épisode « Journey to Babel » de Star Trek en 1967. CBS via Getty Images

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de l’icône légendaire Nichelle Nichols », a-t-il tweeté. « Pas de mots. »

Nichols, est née dans l’Illinois sous le nom de Grace Nichols. Elle a été découverte à Chicago par le compositeur et musicien Duke Ellington à l’adolescence alors qu’elle travaillait comme danseuse et chorégraphe, selon la National Space Society, pour laquelle Nichols faisait partie du conseil d’administration.

« En apprenant à croire en mon talent, ma voix, moi-même, j’ai appris que je pouvais aussi faire croire aux autres », a écrit Nichols sur son site Web.

Avant d’apparaître dans « Star Trek », Nichols était un danseur accompli mais n’avait qu’une poignée de rôles d’acteur.

Nichols est apparu sur « Star Trek » lors de sa première saison en 1966. Au départ, elle a envisagé de quitter la série, sentant que son personnage manquait de profondeur. Cependant, après avoir rencontré Martin Luther King, Jr., qui était fan de la série, elle a décidé de rester.

C’est alors qu’elle a travaillé aux côtés de Roddenberry pour donner à Uhura une autorité et une domination révolutionnaires, quelque chose de jamais vu à cette époque de la télévision.

« Quand j’étais sur ces merveilleux décors avec tous les membres de la distribution, l’univers de Star Trek a commencé à ne plus être un fantasme mais une opportunité de jeter les bases de ce que nous pourrions réellement réaliser d’ici le 23e siècle… une aspiration audacieuse et une affirmation d’Uhura alors que nous attendons avec impatience son arrivée », a écrit Nichols sur son site Web.

Un moment qui a brisé les frontières, en 1968, a été un baiser entre Uhura de Nichols et le capitaine James T. Kirk de William Shatner dans l’épisode « Les beaux-enfants de Platon ». L’épisode a contribué à remodeler ce que les téléspectateurs considéraient comme acceptable à la télévision et était une première déclaration sur l’acceptation des mariages interraciaux.

Après la fin du «Star Trek» original, Nichols est devenue porte-parole de la NASA, selon son site Web. Elle a aidé à recruter des astronautes et est apparue dans des messages d’intérêt public.

La NASA a crédité Nichols d’avoir aidé à recruter Sally Ride et Frederick Gregory, selon le Los Angeles Times.

« En les motivant comme d’autres l’ont fait autrefois, c’est comme si ma vie était revenue, boucle complète, là où les rêves d’une jeune femme avaient commencé », a-t-elle écrit à propos de l’expérience sur son site Web.

Dimanche, la NASA a commémoré Nichols comme une inspiration mondiale qui l’a aidée à évoluer.

« Nous célébrons la vie de Nichelle Nichols, actrice de Star Trek, pionnière et modèle, qui a symbolisé pour tant de gens ce qui était possible », a déclaré l’agence. tweeté. « Elle s’est associée à nous pour recruter certaines des premières femmes et astronautes appartenant à des minorités, et a inspiré des générations à atteindre les étoiles. »

Dans son autobiographie, elle a écrit qu’elle aimait assister aux conventions « Star Trek », a rapporté le LA Times.

Après l’annonce de sa mort, les co-stars et les admirateurs ont pleuré sa perte.

« J’aurai plus à dire sur la pionnière et incomparable Nichelle Nichols, qui a partagé le pont avec nous en tant que lieutenant Uhura de l’USS Enterprise, et qui est décédée aujourd’hui à 89 ans. Pour aujourd’hui, mon cœur est lourd, mes yeux brillent comme les étoiles parmi lesquelles tu reposes maintenant, mon très cher ami, » tweeté George Takei, qui a joué aux côtés de Nichols en tant que barreur de « Star Trek », Hikaru Sulu.

Bernice King, fille de Martin Luther King, Jr., a félicité Nichols pour sa représentation.

« La représentation compte. L’excellence dans la représentation compte encore plus. Merci, #NichelleNichols, » elle a écrit. « Repose-toi bien, ancêtre. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.