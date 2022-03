Nic Cage a revu son film emblématique Face/Off pour se préparer à jouer lui-même dans un nouveau film

le Face/Off Baddie a déclaré qu’il était « très impressionné » et « excité » par le travail effectué sur le film par le réalisateur John Woo et – bien sûr – John Travolta, qui jouait le bon flic opposé au personnage de Cage.

Le synopsis du film dit: « Les choses prennent une tournure extrêmement inattendue lorsque Cage est recruté par un agent de la CIA et forcé d’être à la hauteur de sa propre légende, canalisant ses personnages à l’écran les plus emblématiques et les plus aimés afin de se sauver lui-même et sa bien-aimée. ceux.