Niantic, qui a conquis la réalité augmentée sur mobile avec «  Pokémon Go  », prépare ses propres lunettes AR

Niantic fait partie de ces entreprises peu connues tant par son nom que par son produit phare. Dans ce cas, ils sont les développeurs du jeu mobile populaire et prolifique «Pokémon Go». Le jeu, comme nous l’avons vu à l’époque, est essentiellement basé sur réalité augmentée, la technologie phare de Niantic. Il est donc tout à fait logique au monde que Niantic développe son propre matériel et ne soit rien d’autre que des lunettes de réalité augmentée.





Le PDG de l’entreprise, John Hanke, a publié dans les dernières heures ce qui semble être un rendu de lunettes de réalité augmentée. Un énorme logo Niantic, l’objectif, apparemment un haut-parleur / microphone et une sangle est la seule chose que nous pouvons voir. Néanmoins, cela semble prometteur:

Excitant de voir les progrès que nous faisons pour activer de nouveaux types d’appareils qui tirent parti de notre plate-forme … pic.twitter.com/yYglk4q89G – John Hanke (@johnhanke) 29 mars 2021

Pas étonnant de voir ce produit de Niantic. En 2019, ils ont annoncé avec Qualcomm une collaboration pour utiliser leur puce Snapdragon XR2 dans un casque / des lunettes de réalité augmentée. Bien sûr, il n’a jamais été précisé qu’il s’agissait du propre produit commercial de Niantic. Je veux dire, peut-être qu’ils le sont des lunettes de réalité augmentée de Niantic ceux que nous voyons enfin. Mais en même temps, ils peuvent aussi simplement être un modèle de référence pour les fabricants d’avoir un guide des exigences et un exemple à suivre s’ils construisent des lunettes de réalité augmentée pour les logiciels Niantic.

Préparer un univers en réalité augmentée

Les projets de Niantic de créer des lunettes de réalité augmentée coïncident également avec un autre grand réseau local de l’entreprise: virtualiser le monde entier. «Niantic Real World Platfrom» est l’écosystème qu’ils créent dans lequel tous les différents jeux qui ont une réalité augmentée coexistent et plus d’informations pour les utilisateurs du monde entier. Par exemple, les données de localisation sociale et utilisateur ou les informations que les joueurs ou les entreprises ajoutent concernant les lieux du monde réel.

Le résultat est un monde de réalité augmentée qui recouvre toutes sortes d’éléments virtuel sur le monde réel. Tant que, bien entendu, un téléphone portable ou des lunettes de réalité augmentée sont utilisés avec la plateforme Niantic.

Pour l’instant on va voir si dans les années à venir il y a un vrai produit ou s’il reste dans les rendus de référence pour les fabricants. Si ce n’est pas que tu es en avance sur les autres gros sur le marché comme Microsoft, Apple, Samsung ou Qualcomm.