Niantic et Microsoft enseignent les bonbons, c’est ainsi que l’incroyable Pokémon Go sera joué avec HoloLens

Niantic et Microsoft chercheront ensemble une révolution des expériences AR sur la fine ligne qui sépare les mondes physique et numérique … Et ce qu’ils nous montrent avec Pokémon Go est tout simplement brutal!

Plus qu’un jeu, la vérité est que Pokémon Go a toujours été un phénomène social. En fait, l’idée de rejoindre l’héritage d’Ingress, le premier jeu social AR de Niantic, avec l’univers Pokémon était si géniale que nous pensions tous à l’époque au célèbre … « Mais comme personne n’y avait pensé avant! »

Dans tous les cas, le phénomène Pokémon Go a perdu de l’intérêt Au fil du temps, cela avait du sens, et bien qu’il continue d’avoir sa base de fans fidèles, il semble que son développeur Niantic ne craque pas pour les anneaux de continuer à explorer des façons plus nombreuses et meilleures de jouer à Pokémon Go, avec des innovations logicielles et matérielles qui vous laisseront sans voix sans aucun doute.

La chose est Niantic s’est associé à Microsoft revenir chercher la pointe des jeux vidéo basés sur la RA, en travaillant sur les limites et les possibilités de la technologie actuelle pour « Donnez-nous un aperçu du potentiel de la réalité augmentée » avec nouvelles expériences et façons d’interagir avec le monde virtuel et notre environnement.

C’est ainsi que Niantic voit l’avenir de la RA et de Pokémon Go par extension

Dans sa déclaration, John Hanke, PDG et fondateur de Niantic, déclare que la réalité augmentée est prête pour améliorer nos vies en enrichissant nos routines quotidiennes, offrant d’énormes possibilités pour sortir et se connecter les uns avec les autres éviter qu’une promenade devienne une simple promenade, mais presque une aventure numérique.

Dans un changement radical, une révolution de nos expériences, l’idée de mélanger les mondes physique et virtuel, mais à mesure que la technologie évolue à partir de Niantic, ils sont conscients que devrait se tourner vers la prochaine génération d’appareils pour la performance réalité augmentée, comme Microsoft HoloLens.

Peut-être pour cette raison, John Hanke lui-même était fier de présenter son accord avec Microsoft pour explorer et développer conjointement de nouvelles expériences dans cette fine ligne qui sépare les mondes physique et numérique, nous montrant quelque chose de palpable au passage pour que nous puissions voir où vont les plans d’une évolution brutale de la main de HoloLens.

Dans la démo présentée par Niantic lors de l’événement Microsoft, il est montré pour la première fois ce que ce serait de jouer à Pokémon Go avec des lunettes HoloLens 2, ce qui nous permettra interagir avec les Pokémon dans notre environnement avec un réalisme absolument époustouflant.

En réalité, de votre propre main, vous pouvez ouvrir le menu du jeu et choisir un Pikachu, nourrissez-le une fois qu’il quitte le Pokéball, et laissez-moi vous suivre à travers le monde réel ™ au fur et à mesure que vous vous déplacez pour trouver d’autres dresseurs de Pokémon ou d’autres monstres à capturer ou à combattre sur votre chemin.

Alors que nous envisageons l’avenir de la manière dont nous pouvons nous connecter les uns aux autres et au monde qui nous entoure, nous sommes impatients de voir comment la réalité augmentée peut profiter aux personnes et aux communautés. Notre #MicrosoftIgnite L’annonce n’est que le début de l’exploration de la façon de vous rencontrer là-bas! pic.twitter.com/VkV9dk1OFl – Niantic, Inc. (@NianticLabs) 2 mars 2021

L’expérience est encore loin Microsoft Mesh est un pari ambitieux mais il est toujours en développement, bien que certainement ce que nous avons appris dans le Ingnite 2021 il semble brutal de se concentrer sur l’avenir des jeux vidéo mobiles, évoluant dans des environnements collaboratifs un monde réel qui sera mélangé avec des bits plus que jamais.

Ils disent de Niantic que « Nous n’avons fait qu’effleurer la surface », donc nous avons déjà aimé ça, nous avons hâte de savoir ce qui va arriver… Quelle impatience!

