Nia Vardalos répond aux rumeurs selon lesquelles elle travaille sur «  My Big Fat Greek Wedding 3  »

Nia Vardalos s’est rendue sur les réseaux sociaux cette semaine pour dissiper une rumeur selon laquelle « My Big Fat Greek Wedding 3 » était actuellement en production. Le nouveau film serait le troisième volet de la trilogie issue de la comédie romantique de 2002 centrée sur la relation d’une femme gréco-américaine avec un homme non grec et les bouffonneries hilarantes mettant en vedette sa famille excentrique.

« Oui, il est vrai que depuis plus d’un an, nous essayons de filmer un scénario que j’ai écrit intitulé » My Big Fat Greek Wedding 3 « », a déclaré Vardalos, 58 ans, sur son compte Instagram mercredi.

« Mais ce qui est également vrai, c’est que nous ne tournons pas. Parce que même si nous sommes distribués par Universal Studios comme d’habitude et bien sûr, toute la distribution est invitée à revenir et nous essayons d’employer des centaines de personnes, le fait est que nous le sommes. un film indépendant. Et apparemment, les films indépendants ne peuvent pas être assurés. «

La pandémie de coronavirus en cours exige que les films aient une assurance COVID-19 difficile à obtenir et coûteuse sur le plateau. Le prix élevé et la disponibilité limitée des politiques en cas de pandémie ont rendu le climat actuel difficile pour tous les films, mais surtout pour les films indiens. Les coûts supplémentaires liés à la conformité au COVID-19 en général – agents, tests, équipement – ont également contribué aux tensions budgétaires.

Vardalos a ensuite personnellement plaidé si quelqu’un savait comment elle pourrait obtenir une assurance pour le film, les exhortant à glisser dans ses DM avec les informations.

Produit par Rita Wilson et Tom Hanks, « My Big Fat Greek Wedding » était un film révolutionnaire non seulement pour son portrait humoristique de la vie gréco-américaine, mais aussi pour son succès commercial. Bien qu’il ait commencé comme une sortie limitée avec un budget de seulement 5 millions de dollars, il a finalement rapporté 369 millions de dollars dans le monde, devenant l’un des meilleurs films romantiques du 21e siècle. Selon CNBC en 2014, le film est l’un des plus rentables de tous les temps, avec un rendement de 6150% sur un coût de production (ajusté en fonction de l’inflation) de 6 millions de dollars.

John Corbett et Nia Vardalos dans « My Big Fat Greek Wedding. » Age fotostock

Une suite a été créée en 2016 avec la plupart des acteurs originaux, dont John Corbett, Lainie Kazan, Michael Constantine et Andrea Martin. Pas aussi réussi que le premier film, « My Big Fat Greek Wedding 2 », a rapporté 90 millions de dollars contre un budget de 18 millions de dollars.

Vardalos, qui a été nominée pour un Oscar du meilleur scénario original et un Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie cinématographique pour son rôle d’évasion, espère toujours qu’un troisième volet se concrétisera tôt ou tard.

Elle a terminé son message vidéo mercredi avec une note d’espoir, donnant également un aperçu de la direction que pourrait prendre « My Big Fat Greek Wedding 3 ».

« Quand nous obtenons une assurance film, nous allons en Grèce pour filmer! »

