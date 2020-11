Ni Xiaomi ni Samsung ne peuvent arrêter cette offre realme

Le realme 7 est l’un des gros paris de la firme chinoise pour le milieu de gamme.

L’une des entreprises mobiles quoi d’autre grandit est sans aucun doute realme, et avec cela realme 7 pour seulement 154 € ça va renverser les médiums. Utilisez le coupon PPK3GVAKCVFN et des remises de près de 9 € sur le prix indiqué pour obtenir une meilleure offre.

Nous avons devant nous un terminal qui se bat face à face avec Xiaomi, Samsung et Huawei dans le milieu de gamme. Dans celle-ci combattu, ses armes les plus puissantes sont un processeur Helio G95 de puissance et efficacité élevées, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, connectivité NFC et Jack 3,5 mm, un panneau de 6,5 pouces et résolution Full HD +, une énorme batterie de 5000 mAh avec une charge rapide et une caméra quad 48, 8, 2 et 2 mégapixels à l’arrière.

La version à prix réduit est l’une des moins courantes, avec ces 6 Go de RAM. Obtenez ce superbe terminal Android pour moins que prévu.

