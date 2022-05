Ni Xiaomi, ni Huawei, ni Samsung et ni Apple : c’est la marque qui cartonne en Chine en ce moment

Partager

Avec les marchés internationaux en suspens, Honor signe une croissance fulgurante en Chine, passant d’une part de marché de 5% en 2021 à la première place de ce premier trimestre 2022.

La tendance est remarquée depuis longtemps, et c’est que tous les médias en Chine étaient d’accord il y a quelques mois que c’était bien Honor qui mangeait petit à petit le gâteau d’un Huawei noyé par le veto des États-Unis, et que il s’était débarrassé de sa signature retombées précisément pour la laisser voler et qu’il pourrait être compétitif sur le marché en accédant à toutes les technologies de base que Huawei ne peut pas utiliser actuellement.

Cependant, les résultats ont mis du temps à arriver, car il a fallu attendre ce premier trimestre de 2022 pour que le marché a confirmé les bons chiffres d’Honorqui, comme nous l’ont dit les confrères de GSMArena en suivant la piste de l’étude Canalys au mois de mars de l’année dernière 2021, n’avait que 5% de Compartiret après ce premier trimestre on peut déjà dire que ont réussi à se hisser à la première place du marché mobile en Chine.

La vérité est que la vente d’honneur au conglomérat Zhixin Nouvelle technologie de l’information Co.Ltd.avec plus de 30 agents dirigés par Digital China Group Co. Ltd. et le gouvernement de la ville de Shenzhen, a donné de nouvelles ailes à un fabricant qui a promis beaucoup comme retombées Huaweimais que dans leurs premiers appareils avait encore beaucoup de souvenirs des dessins réalisés aux côtés du géant en disgrâce.

Maintenant, en toute liberté, il semble que Honor renaît pour diriger à nouveau et leur nombre est tout à fait remarquable, car comme vous le verrez le fabricant de Shenzhen a augmenté de 205 % d’une année sur l’autre sur son marché domestiquepassant d’être hors de la ‘Top 5’ directement à la première place dans un marché vraiment concurrentiel :

Honor signe une ascension fulgurante en Chine, passant de la 6ème à la 1ère place en seulement un an, tout en reconnaissant toujours qu’ils ne sont pas partis de zéro, puisqu’ils avaient déjà la marque, c’était reconnu, et leurs appareils continuent de ressembler dangereusement à ce qui a été hérité de Huawei.

Les ventes mobiles chutent fortement et les bénéficiaires sont toujours les mêmes

Ainsi, au premier trimestre de 2022, nous pouvons déjà dire que Honor est le fabricant de téléphones portables le plus vendu en Chine.signant la livraison de 15 millions d’unités à garder pour lui 20% du gâteau du marché chinois.

Ils vous suivent de très près OPPO et Apple, tous deux avec 18% de Compartir bien qu’avec des nombres très différents, parce que OPPO vient de chuter de 34% alors qu’Apple croît fortement jusqu’à 17% pas moins, étant avec Honor le seul fabricant du top 5 qui enregistre des résultats verts et aucune chute retentissante.

En fait, c’est que alive reste en quatrième position en baisse de 44%tandis que Xiaomi sera cinquième avec une perte de 22%indiquant une part de 16% dans le premier et un surprenant 14% dans le second.

Il est également confirmé que l’ensemble du marché est en baisse dans les ventes également sur le marché géant de la Chine, puisque les autres fabricants en dehors de la ‘Top 5’ ils chutent d’un remarquable 48% qui ne s’explique pas seulement par les utilisateurs qui sont allés chez Honor et Apple.

Pas en vain, la baisse globale du marché chinois est de 18%puisque sur la même période de 2021, 92,5 millions de smartphones ont été vendus pour le 75,6 millions d’unités mobiles vendues au T1 2022selon les estimations de Canalys.

Évidemment, nous devons reconnaître que Honor conserve toujours les lignes héritées de Huawei parce que ses débuts ne partaient pas de zéro, entraînant beaucoup de propriété intellectuelle en plus des conceptions et des plateformes déjà commencées, bien que petit à petit leurs stratégies et dispositifs prennent leur envol… Il leur reste maintenant à passer le cap d’un nouvel envol sur les marchés internationaux !

C’est officiel : Honor garde le « trou » de Huawei

