Ni WandaVision ni Bridgerton: un anime est la série la plus regardée aux États-Unis

WandaVision et Bridgerton sont la série du moment sur Disney + et Netflix respectivement. Le spectacle Marvel est à la mode semaine après semaine avec ses premières, tandis que le spectacle Shonda Rhimes est devenu le meilleur lancement de l’histoire dans la société de Reed Hastings. Cependant, actuellement, aucun d’entre eux n’est en tête du classement des plus vus aux États-Unis. Parrot Analytics a publié la liste et le résultat était surprenant. Découvrez l’anime qui a pris la première place!

L’étude a été réalisée par le cabinet de conseil défini comme « leader mondial de l’analyse de la demande de contenu pour le secteur de la télévision multiplateforme ». Pour obtenir les données, suivez « Plus de 1,5 milliard d’expressions quotidiennes de demande dans plus de 100 langues provenant de plus de 200 pays pour révéler le contenu avec lequel les consommateurs interagissent et regardent le plus sur toutes les plateformes ».







Shingeki no Kyojin est la série la plus regardée aux États-Unis

Sur sa page, il livre le TOP 5 mis à jour des plus choisis par les Américains et celui qui mène jusqu’à aujourd’hui est Shingeki no Kyojin. L’anime est diffusé sur MBS et traverse actuellement sa dernière saison. C’est l’une des séries animées japonaises les plus populaires avec quatre saisons et plus de 135 chapitres dans son édition mang.à.

(Source: Parrot Analytics)



SNK se positionne au-dessus des principales productions Disney +, HBO et Netflix. En deuxième place est WandaVision, en troisième est Game Of Thrones, quatrième est The Walking Dead et cinquième est The Mandalorian. Hits comme Cobra Kai, Stranger Things ou Bridgerton ils ne sont pas parmi les plus choisis.

L’anime détient également un record enviable dans ses notes sur IMDB: il bat des séries comme Breaking Bad ou GOT pour sa moyenne élevée en saison 4. En attendant l’épisode 11 qui sortira ce dimanche, la série a un record de 9,4 par chapitre basé sur les évaluations du site.