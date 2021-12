Ni Tom Holland ni Zendaya : c’est l’acteur Marvel le plus populaire de l’année

Ces derniers mois, surtout après que leur relation est devenue publique, Tom Holland et Zendaya Ils sont devenus deux des acteurs les plus aimés et les plus importants de Marvel. Depuis qu’ils sont tous les deux apparus dans Spider-Man: Homecoming, leur alchimie était inégalée, donc leur parade nuptiale était l’une des plus attendues par tous leurs fans. Et maintenant, quelques jours avant la grande première de Pas moyen de rentrer, ils sont les plus recherchés du MCU.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il sort en salles le 16 décembre et est déjà devenu l’un des films les plus attendus de la phase quatre de l’étude. C’est parce que ce n’est pas seulement le retour de Tom Holland et Zendaya comme protagonistes de l’histoire de Peter Parker et MJ, mais il y a aussi la possibilité d’une araignée voir, qui ramènerait leurs prédécesseurs, Andrew Garfield et Tobey Maguire.

Et, la quantité de choses qui ont été dites sur l’amour entre Tom Holland et Zendaya, plus toutes les spéculations sur Pas moyen de rentrer Ils ont conduit les acteurs à être au sommet de la gloire. Cependant, cela n’a pas suffi pour se voir décerner le titre de plus haute popularité qui, selon IMDB, est digne d’Elizabeth Olsen.. L’actrice, qui fait également partie du casting de Marvel, a joué cette année WandaVision et son succès augmentait.

La mini-série, publiée par Disney Plus, était la première phase quatre du MCU. Bien que l’on s’attendait à avoir Veuve noire Avant toute autre production, la bande souffrait de certains inconvénients et, par conséquent, WandaVision a été le premier à atteindre le catalogue de la plateforme. Avec seulement neuf épisodes, cette bande a raconté l’histoire d’amour entre la sorcière écarlate et son partenaire, Vision.

Avec un score de 8,0 sur IMDB WandaVision Elle a dépassé toutes les attentes en faisant d’Elizabeth Olsen l’actrice la plus populaire de l’année. Sa performance phénoménale, sa représentation de la douleur et ses incroyables scènes de combat ont valu à l’actrice une place dans le cœur de tous les fans, dépassant largement les deux plus jeunes, Holland et sa collègue chanteuse Zendaya.

