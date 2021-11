Ni toi ni les choses à nettoyer : c’était la série Netflix la plus regardée au monde en octobre 2021

Le huitième mois de 2021 est déjà de l’histoire ancienne au sein du service de streaming Netflix, où plus de contenu a atteint son immense catalogue qui a rapidement conquis des millions d’utilisateurs. Nous vous proposons ici le classement des plus consultés en octobre, en attendant les sorties qui arriveront dans les prochains jours, dont les temps forts sont Narcos : Mexique 3 et be-bop cow-boy.

Au cours des quatre dernières semaines, les abonnés de la plateforme ont profité de plusieurs productions qui ont atteint la bibliothèque, telles que Tu, qui revient après deux ans avec sa troisième saison, et la grande première de Choses à nettoyer, une histoire mettant en vedette Margaret Qualley qui suit une jeune mère qui fuit une relation abusive et obtient un emploi de ménage pour donner à sa fille un avenir meilleur. Cependant, les deux ont été éclipsés par un autre programme.

+ La série Netflix la plus vue en octobre 2021

Comme le mois dernier, Le jeu du calmar en tête du classement des plus regardés tout au long du mois sur Netflix. C’est une nouvelle réalisation de ce drame coréen qui est devenu un véritable phénomène dans le monde entier en Il est arrivé au catalogue le 17 septembre et à ce jour il reste le plus choisi. De plus, c’était une tendance la nuit d’Halloween cette année avec ses vêtements caractéristiques, en référence claire au fait que l’impact a été plus important qu’on ne le croyait auparavant.

Ce n’est pas surprenant si l’on se souvient que C’est la série avec le plus grand nombre de reproductions dans l’histoire du streaming, obtenant 142 millions de comptes pour regarder au moins deux minutes d’un épisode au cours de son premier mois. Poursuivant avec la liste des plus choisis d’octobre 2021, en deuxième place est Choses à nettoyer et le podium monte Tu.

Éducation sexuelle il est toujours en quatrième position et c’est un résultat positif, étant donné qu’il est arrivé à la mi-septembre et qu’il est resté. Le reste du Top 10 est complété par le show mexicain La revanche des Juanas, Mon nom de Corée du Sud, L’affaire Hartung, L’amour est comme cha-cha-cha, Alice aux confins et Serrure & Clé. C’est le classement final du mois !

