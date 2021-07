Les personnages de Marvel ont de nombreux attributs qui n’ont pas seulement à voir avec leurs super pouvoirs, mais aussi avec leurs apparences physiques. La diversité de la franchise fait qu’il y a des héros de tous types et pour tous les goûts. Cependant, les bandes dessinées elles-mêmes ont souligné un au-dessus des autres comme le plus beau qui soit. Qui est-ce?

Ni Thor ni Captain America : c’est le plus beau des personnages Marvel

Alors que les premiers noms qui reviennent quand on parle d’apparence physique sont Thor de Chris Hemsworth ou Captain America de Chris Evans, la réalité sur les pages est bien différente et peut en surprendre plus d’un. Dans la bande dessinée Marvel Venom numéro 21, She-hulk Vous devez choisir entre le « super-héros le plus séduisant de tous » et vous n’en doutez pas : choisissez Eddie Brock.

En fait, Jennifer Walters a eu une liaison avec Thor et a quand même choisi Venom. Il y a même une séquence où vous le regardez et ne pouvez pas le croire. « chaud » Qu’est que c’est. Le capitaine Marvel ajoute également à la surprise et remarque qu’Eddie n’a plus de barbe. Tous amoureux du personnage.

Dans l’univers cinématographique Marvel, Venom est interprété par le célèbre acteur Tom Hardy depuis son apparition dans le film de 2018. L’ancienne star de Peaky Blinders se prépare actuellement à lancer la suite Venom: Let There Be Carnage dans le monde entier le 24 septembre.

Compte tenu du lien du personnage avec She-Hulk, la possibilité lui est ouverte d’apparaître dans la série Disney + pour 2022. Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry Oui Jameela jamil Ils sont déjà confirmés au casting.