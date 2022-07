Ni Stranger Things ni The Squid Game : c’est la série la plus nominée des Emmy Awards 2022

Emmy Awards

Toutes les nominations pour les prochains Emmy Awards étaient connues, laissant une série surtout avec un nombre considérable de nominations. Regardez ce que c’est !

©NetflixNi Stranger Things ni The Squid Game : c’est la série la plus nominée des Emmy Awards 2022.

Les Emmy Awards 2022 Ils seront livrés le 12 septembre à Los Angeles et ce mardi tous les nominés qui iront à la recherche de la statuette ont été rencontrés. Bien qu’il y ait eu des prédictions sur les programmes de différents services de streaming qui pourraient avoir leurs candidatures, il y a eu une surprise positive lorsqu’il a été révélé lequel avait obtenu le plus grand nombre de possibilités de remporter le prix.

Pour des raisons évidentes, on a tendance à croire que Netflix pourrait compter sur cette grande reconnaissance car c’est la plateforme avec le plus d’abonnés et celle qui attire le plus l’attention avec son contenu, comme cela s’est produit l’année dernière avec Le jeu du calmar et actuellement avec choses étranges. Cependant, ils n’étaient même pas proches du nombre de nominations qu’il a recueillies. Successionsérie originale de HBO et HBOMax.

Le programme créé par Jesse Armstrong commence déjà à attirer l’attention des mois après le gala, puisque la troisième saison a reçu 25 nominations, dans ce qui est une année complètement réussie pour la production en menant les récompenses de différentes guildes hollywoodiennes. De cette façon, ils dépassent de loin ce qui a été réalisé avec leurs deux premiers versements aux Emmys, où ils ont obtenu un total de 23 nominations pour les deux.

Les 25 nominations comprennent Meilleure série dramatique, avec de grandes possibilités d’y parvenir après avoir remporté dans le passé les Golden Globes. Un nouveau record a également été officialisé avec 14 nominations d’acteurs, mettant en lumière : Brian Cox et Jeremy Strong dans la catégorie Meilleur acteur dans une série dramatique, J. Smith Cameron et Sarah Snook de la meilleure actrice dans une série dramatique et Nicholas Braun, Kieran Culkin et Matthew McFayden du meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique.

Ça ne fait aucun doute que Succession est le grand candidat pour réussir le soir du Emmy Awards 2022 avec leurs 25 nominations, mais ils sont aussi suivis de près ted lasso avec 20, Le Lotus Blanc avec 20, Hacks avec 17, Seuls les meurtres dans le bâtiment avec 17 et euphorie avec 16. Netflix ? Je viens d’arriver à la 10e place. Le jeu du calmar avec 14 et choses étranges Il suit avec 13.

