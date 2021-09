Ni Stranger Things ni La Casa de Papel : quelle est la série avec le plus d’heures jouées dans l’histoire de Netflix

Netflix

Au fil du temps, le service de streaming Netflix Sa figure au sein de l’industrie audiovisuelle est énorme, ce qui a été démontré avec La Couronne aux derniers Emmy Awards. À ce jour, ils ont 209 millions d’abonnés dans le monde, qui profitent d’une bibliothèque pleine de contenu, comme ce qui arrivera à partir du 1er octobre.

Les titres deviennent très populaires dans diverses parties du monde, de sorte que la plate-forme a son classement des programmes et des longs métrages les plus choisis au cours de ses 28 premiers jours, avec seulement deux minutes de lecture. Les choses semblent changer comme maintenant Le Top 10 des productions avec le plus d’heures visionnées dans l’histoire du streaming est sorti et nous allons ici nous concentrer sur la série.

+ Quelle est la série avec le plus d’heures jouées dans l’histoire de Netflix

Ted Sarandos, PDG de Netflix, a assisté à la Conférence Code à Beverly Hills, en Californie, et a présenté quelques diapositives de manière inédite, car la plateforme ne publie généralement pas leurs informations. Là, il a été révélé que, comme dans le classement des plus consultés par l’utilisateur, Bridgerton en tête du Top 10 de la série avec le plus d’heures regardées dans l’histoire avec un total de 625 millions.

La métrique de l’heure a suscité la controverse, car bien qu’elle semble plus précise, elle favorise généralement les séries avec des épisodes plus longs ou des films plus longs. Un cas est celui du film L’Irlandais (2019), qui ne fait pas partie des plus choisies par les abonnés, mais elle fait partie de la liste des heures les plus regardées, puisque la cassette de Martin Scorsese dure 3 heures et demie.

Le Top 10 se poursuit avec la quatrième saison de Le vol d’argent, avec 619 millions d’heures vues, et en troisième position se situe Choses étranges 3 avec 582 millions d’heures jouées. Le reste du classement est complété par Le sorceleur (541 millions), 13 raisons pour lesquelles 2 (469 millions), 13 raisons pour lesquelles 1 (476 millions), Vous 2 (457 millions), Choses étranges 2 (427 millions), La maison de papier 3 (426 millions) et Ginny et Géorgie (381 millions).

