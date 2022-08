Ni Stranger Things ni Keep respire : Netflix a une nouvelle série la plus regardée en ce moment

Netflix

Netflix maintient le succès de sa série et une sortie ces derniers jours a retenu l’attention des abonnés du monde entier. Plus de vues que le reste !

©NetflixNi Stranger Things ni Keep Breathing: Netflix a une nouvelle série la plus regardée en ce moment.

La situation actuelle de Netflix Cela peut avoir un impact significatif pour ses membres, remarquant une forte baisse du nombre d’utilisateurs qui a entraîné des pertes monétaires, mais la réalité est que le service de streaming semble continuer à augmenter, du moins en termes de vues. La caractéristique de cet espace de générer une grande attente du public avec ses titres semble leur être exclusive et continue de porter ses fruits.

Il existe des cas connus tels que choses étranges, qui est revenu pour sa quatrième saison après trois ans et a de nouveau conquis le public avec une livraison divisée en deux volumes. D’un autre côté, des surprises sont venues Continuer à respirerbien qu’il ait été une fureur éphémère et qu’il ait déjà cessé de diriger toute liste de téléspectateurs, puisqu’il a été révélé que L’homme de sable maintenant c’est la série la plus regardée sur la plateforme.

Selon les rapports quotidiens de FlixPatrolle show basé sur la bande dessinée mythique de Neil Gaiman C’est le plus choisi par les abonnés dans le monde aujourd’hui, à compter du vendredi 5 août, jour de son ajout au catalogue. D’autre part, Netflix a publié les chiffres officiels de la semaine précédente et a également mis en évidence L’homme de sable comme l’émission préférée lors de l’obtention du total 69 480 000 millions d’heures jouées en seulement trois jours.

De quoi s’agit-il? L’histoire suit Dream, qui façonne tous les fantasmes et les peurs de l’humanité. Lorsqu’il est capturé et retenu contre son gré pendant un siècle, son absence déclenche des événements qui changeront à jamais le monde de l’éveil et du rêve. Pour cette raison, il doit rétablir l’ordre et corriger les erreurs qu’il a commises au cours de sa longue existence, voyageant à travers différents mondes et chronologies qui le conduiront à rencontrer de vieux amis et ennemis.

Le succès de la production mettant en vedette Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Sanjeev Bhaskar, Amid Chaudry et Charles Danceentre autres, n’est pas seulement en termes d’audience, puisque a également reçu d’excellentes critiques: sur Rotten Tomatoes, il maintient une approbation de 85%, basée sur 73 revues spécialisées. Même s’il faudra attendre les temps de NetflixIl est prévu que L’homme de sable être renouvelé pour une deuxième saison.

