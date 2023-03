Ni Stranger Things ni House of the Dragon : c’était la série la plus recherchée de 2022

Série

Google a présenté les séries télévisées les plus recherchées de l’année dans le monde et les premières surprises. Voyez lequel a battu d’autres titres populaires !

©Netflix/HBONi Stranger Things ni House of the Dragon : c’était la série la plus recherchée de 2022.

2022 commence à toucher à sa fin et c’est pourquoi Google révèle ce que le monde a recherché tout au long de ces mois, comme le jeu de mots Wordle, la guerre en Ukraine, la mort de la reine Elizabeth II et la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 qui se déroule actuellement. Parmi toutes les données publiées, la série télévisée la plus recherchée par le public tout au long de l’année est également connue et nous avons un gagnant.

choses étranges Il est revenu en mai avec sa quatrième saison sur le service de streaming Netflix et a été l’un des grands phénomènes, puisque la série a ajouté des millions de fans à partir de 2016. D’autre part, il est également venu Maison du Dragonla préquelle de Game of Thrones de HBO Max qui a également conquis le public avec une nouvelle histoire dans la saga. Cependant, Aucun de ces titres n’a réussi à être plus recherché que Euphorie.

comme tu lis, l’émission HBO créée par Sam Levinson et mettant en vedette Zendaya a été la plus recherchée sur Google en 2022. Après un premier épisode sorti mi-2019, la deuxième saison tant attendue a commencé à être diffusée en janvier de cette année, qui se composait de huit épisodes. La réponse à cette fureur est due au fait que l’émission a réussi à avoir un grand impact sur ses adeptes et est devenue l’un des retours les plus attendus.

Dans les nouveaux épisodes, la première chose que fait Rue en voyant Jules partir à la gare est de se défoncer. Nate lui a fait croire que son amie l’abandonnait et qu’elle ne sortirait jamais de la spirale de l’autodestruction en devenant toxicomane sans avenir. Rue s’effondre à nouveau, commettant la même erreur, maintenant elle n’a plus personne ou aucune raison de la sauver de la drogue.

Alors que Euphorie était au milieu de sa saison 2, puisque HBO Ils ont confirmé le renouvellement pour une troisième tranche. Ce que l’on sait pour le moment, c’est que tous les acteurs principaux seront de retour, à l’exception de Barbie Ferreira, qui a joué Kat Hernandez. Quant à son tournage, ils ont annoncé qu’il ne commencerait pas avant 2023 et il est probable que nous n’aurons les nouveaux chapitres qu’en 2024.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?