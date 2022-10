Ni Spider-Man ni Iron Man : le personnage Marvel que Keanu Reeves veut incarner

in

merveille

Keanu Reeves a été consulté sur une éventuelle participation au MCU et en répondant il a mentionné quel super-héros il souhaite incarner. Pouvez-vous l’imaginer?

© GettyNi Spider-Man ni Iron Man : le personnage Marvel que Keanu Reeves veut incarner.

La Univers cinématographique Marvel Il a gagné sa place dans l’industrie pendant des années, ce qui a conduit plusieurs acteurs et actrices de grande renommée à faire partie de ses productions. Cependant, il reste encore certains chiffres difficiles à obtenir ou que les fans veulent voir, comme c’est le cas avec Keanu Reeves. C’est pourquoi il a récemment été consulté sur le personnage qu’il jouerait au sein de la franchise et a été surpris.

En dehors de sa performance devant les caméras, l’acteur est devenu l’un des favoris du public pour ses actions dans les coulisses, c’est pourquoi il est également connu pour avoir constamment des attitudes positives dans la vie de tous les jours. Quant à son travail, il vient de présenter la bande dessinée « BRZRKR » qu’il a créé et co-écrit avec Matt Kindt, qui s’est vendu à plus de 650 000 exemplaires et a été annoncé pour un projet de film sur le service de streaming Netflix.

+Est-ce que Marvel est la prochaine étape pour Keanu Reeves ?

C’est une idée qui a été autour pendant un certain temps dans le fandom de la MCU et jusqu’à Keanu dit à l’époque : « Ce serait un honneur. Certains réalisateurs et visionnaires incroyables font quelque chose que personne n’a fait auparavant. En ce sens, c’est spécial, en termes d’échelle, d’ambition, de production, donc ce serait bien d’en faire partie. ». Maintenant, il est revenu pour faire référence à la franchise avec une requête particulière.

la vedette de la série Matrice ont assisté à l’émission de Jimmy Kimmel, où ils ont abordé le sujet de son implication dans le MCU, mais sous un angle différent : « Quel rôle un Keanu Reeves de 10 ans voudrait-il jouer? »a demandé le présentateur. Après y avoir réfléchi quelques secondes, Reeves a répondu : « Cavalier fantôme ». Compte tenu de cela, Kimmel lui a rappelé que de nos jours, les gens mentionnent ce super-héros lorsqu’ils demandent qui peut jouer l’acteur.

Comme Jimmy le mentionne, ce n’est pas la première fois que Keanu Reeves et Ghost Rider sont liés à MCU, puisque les fans eux-mêmes ont réalisé des fan-arts intéressants et même la chaîne YouTube « stryder HD » a publié ce qui pourrait être une bande-annonce du projet. La réalité est que dans la franchise, il n’y a personne pour occuper ce rôle, mais il n’y a pas de plans pour son utilisation et à l’âge de l’acteur, cela semble être une opportunité qui restera dans l’imaginaire populaire.

