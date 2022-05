Ni Ozark ni Bridgerton : une série de 5 heures est la plus regardée sur Netflix en ce moment

Netflix

La plateforme propose une nouvelle série plus choisie par les abonnés, laissant derrière elle Ozark, Bridgerton et des titres plus importants. Voyez lequel est le numéro 1 !

©NetflixNi Ozark ni Bridgerton : Une série de 5 heures est la plus regardée sur Netflix en ce moment.

La déclaration faisant état d’une forte baisse du nombre d’abonnés n’a pas été bien accueillie par le service de streaming Netflix, mais ils montrent semaine après semaine que leurs contenus sont les principaux à être commentés sur les réseaux sociaux. La principale caractéristique de l’entreprise est de faire en sorte que ses dernières versions deviennent à la mode en quelques jours seulement, comme cela vient de se produire et nous vous en parlerons ci-dessous.

Bridgerton Elle est arrivée avec sa saison 2 fin mars et de là elle s’est positionnée en tête des classements d’audience, au point de devenir l’émission anglophone la plus choisie de l’histoire de la plateforme. En peu de temps, il est arrivé Ozark avec la deuxième partie de leur dernier versement et a également atteint le sommet, mais cela n’a pas duré longtemps. En ce moment, la série préférée du monde est bienvenue à l’éden.

Selon la mise à jour quotidienne du site FlixPatrol, ce programme espagnol créé par Joaquín Górriz et Guillermo López est actuellement le plus regardé au monde. Sa première saison composée de 8 épisodes a été ajoutée au catalogue de Netflix le 6 mai avec une histoire mêlant les genres comme le thriller et la science-fiction, de quoi captiver les internautes en moins d’une semaine.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Es-tu content ? Avec cette question Zoa et quatre autres jeunes séduisants, très actifs sur les réseaux sociaux, sont invités à la fête la plus exclusive de l’histoire sur une île secrète, organisée par la marque d’une nouvelle boisson. voyage deviendra bientôt le voyage d’une vie. Mais le paradis n’est pas vraiment ce qu’il semble… Bienvenue à Eden ».

Les critiques spécialisés ont laissé des avis mitigés, mais l’exploitation des ressources utilisées est surtout mise en avant, comme les performances d’un casting jeune et un lieu unique, qui le rend tout à fait attractif. Le mieux pour votre visualisation est que peut être apprécié en un peu plus de 5 heures, ce qui le rend spécial pour un week-end. Pour cela et bien plus encore, bienvenue à l’éden a réussi à se classer en tête de Netflix et attend déjà sa deuxième saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂