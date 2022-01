Ni Ozark ni Archivo 81 : la série la plus regardée sur Netflix dans le monde vient d’Amérique latine

in

Netflix

Les chiffres officiels de la plateforme ont été publiés la semaine dernière et il a été décidé que le contenu latin était le plus populaire au monde, dépassant les autres titres majeurs.

©NetflixNi Ozark ni Archivo 81 : la série la plus regardée sur Netflix dans le monde est originaire d’Amérique latine.

le service de streaming Netflix commence à clôturer son premier mois de l’année, qui n’a pas fait le plein de titres populaires comme en décembre 2021, mais certains contenus ont réussi à attirer l’attention de ses millions d’abonnés. La plateforme a récemment mis à jour son site Web avec le dernier Top 10 de la semaine et il y a eu une sacrée surprise car la série qu’ils ont le plus choisie au monde vient d’Amérique latine. Pouvez-vous imaginer ce que c’est?

Les productions latines ont une qualité élevée qui diffère de celles du reste des régions, bien que cela ne soit généralement pas reconnu par les utilisateurs et que certains parcourent le catalogue sans douleur ni gloire. Au dernier moment, La reine du flux Oui La frange piétiné dans la considération du public en ajoutant quelque 21 millions d’heures vues, mais aucune n’a dépassé café au parfum féminin.

+La série avec le plus d’heures regardées sur Netflix

Selon les numéros de streaming, le feuilleton colombien a obtenu quelque 96 360 000 millions d’heures jouées entre le 17 et le 23 janvier 2022, surpassant de loin ses concurrents non anglophones. D’autre part, Ozarkqui est revenu avec la première partie de sa dernière saison, a réalisé un 77 010 000 millions d’heuresprès de 70 980 000 fichier 81. De cette façon, le contenu à cent pour cent en latin a triomphé dans le monde entier en Netflix.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Comme chaque année, Gaviota et sa mère arrivent à l’hacienda de Casablanca pour cueillir le café de la deuxième récolte de l’année, mais ce mois d’octobre, elles espèrent que ce sera la dernière, car elles seront désormais propriétaires de leur propre terre. Cependant, le destin a d’autres plans. Octavio Vallejo, le propriétaire de l’hacienda, le même homme qu’elle a sauvé d’un supposé enlèvement, le même qui a promis de lui donner un hectare de terre pour qu’elle puisse cultiver son propre café en guise de récompense, se retrouve après mourant, aux funérailles du patriarche, Gaviota rencontre Sébastien, le petit-fils d’Octavio, vivant à l’étranger, et une attirance naît entre eux ».

Il s’agit d’une nouvelle version de la telenovela homonyme de 1994 créée par Fernando Gaitán, qui a eu deux autres adaptations au Mexique. Cette série, avec 92 épisodes au total, a été créée en Colombie en mai 2021 et plusieurs mois plus tard, elle est arrivée sur la plateforme pour se positionner actuellement comme le programme le plus populaire parmi tous les pays.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂