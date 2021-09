Ni nouvel amour ni Marvel : Chris Evans se concentre sur un projet social

Célébrités

Chris Evans est l’un des acteurs les plus aimés et les plus importants d’Hollywood et, à son tour, l’un des plus intéressés par les causes sociales. Connaître le projet qui l’occupe.

Célébrités © GettyChris Evans

Il ne fait aucun doute que la sortie de Chris Evans Marvel est une plaie ouverte qui est toujours vivante chez les fans de Captain America. Mais la bonne chose à ce sujet est que, bien qu’il ne le revoie pas comme la sentinelle de la liberté, l’acteur continue de piétiner l’industrie. De nouveaux films, de nouveaux projets et de nouvelles directions sont ce qu’il prend et ceux qui le maintiennent plus présent que jamais parmi ses followers.

Aussi, la sympathie de Chris Evans il est difficile d’égaler même pour certains membres de Marvel. En fait, pour cette raison même, il est l’un des favoris des légendaires Avengers. Cependant, la vérité est que ce qui touche le plus l’interprète, c’est son intérêt à participer à des causes sociales et à profiter d’être une personnalité publique pour promouvoir l’égalité entre les classes.

De plus, l’un des exemples clairs de ceci est qu’Evans a créé Un point de départ, un nouveau site sur la politique avec lequel vous recherchez “démystifier la politique en fournissant des réponses aux questions courantes directement des personnes qui connaissent le mieux cette information», s’est-il défini. De plus, en ce sens, l’acteur de renom a également déclaré: « notre objectif est de créer des citoyens informés, responsables et empathiques qui sont habilités à approfondir leurs connaissances dans le monde de la politique”.

L’initiative de Chris est née avec Mark Kassen, avec qui il cherche également «connecter les dirigeants élus avec leurs communautés”. Sans doutes, Chris Evans personnifie Captain America à son meilleur en devenant un symbole du patriotisme et de la fierté américains. D’ailleurs, pour ceux qui le suivent depuis longtemps, ce projet ne les a pas surpris, car il a toujours été passionné par la politique.

C’est le 5 février que l’ancien Marvel s’est rendu pour la première fois au Capitole américain pour présenter ce site virtuel aux sénateurs et obtenir leur soutien. Point de départ C’est un travail difficile qu’Evans a fait, et des personnalités politiques comme la sénatrice Liza Murkowski ont applaudi son dévouement à devenir un leader qui inspire les autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂