Ni Naruto ni Shingeki no Kyojin : c’est le meilleur manga de tous les temps

Il existe de multiples mangas marquants ces dernières décennies, mais il y en a un qui, pour nous et une grande partie du public, l’est avant tout. Regardez ce que c’est !

© Shōnen Jump/Bessatsu Shōnen MagazineNi Naruto ni Shingeki no Kyojin : c’est le meilleur manga de tous les temps.

Le manche, comme les bandes dessinées sont connues en dehors du Japon, portent une longue tradition dans la nation du soleil levant avec différents types de langage pour les lecteurs, mais ce n’est qu’au milieu des années 1980 qu’il y a eu un changement retentissant dans l’industrie et il y a eu un expansion internationale qui a apporté de grands titres au monde entier. Actuellement, nous avons plusieurs options, aimées ou détestées par les fans, mais ici nous en choisirons une ci-dessus.

Ces types de publications sont l’une des pièces fondamentales du marché de l’édition japonaise, en particulier au cours des dernières décennies, où les grands mangakas, comme on appelle les auteurs de ces bandes dessinées, ont acquis une reconnaissance sans précédent de la part de leurs fans. Comme nous l’avons mentionné, il existe diverses offres telles que Naruto, Shingeki no Kyojin, Dragon Ball, Tokyo Ghoul, Détective Conan, Slam Dunk Oui Kimetsu no Yaibaentre autres, mais personne ne se démarque comme il l’a une pièce.

Ce manga créé par Eichiro Oda a été publié pour la première fois dans le magazine Weekly Shonen Jump le 22 juillet 1997 et continue à ce jour, mettant en vedette un total de 1 043 chapitres en 101 volumes. C’est-à-dire qu’ils sont sur le point d’atteindre leur 25e anniversaire et ont réussi à couvrir différentes générations devenues fans de Shonen, mais cela a également été apprécié avec son adaptation en anime.

L’histoire principale commence lorsque Gol D. Roger, le Roi des Pirates, révèle au moment de sa mort que son trésor One Piece est caché et qu’il sera pour celui qui le trouvera. Parmi les personnes qui entreprennent la recherche tant attendue, figure le personnage principal Monkey D. Luffy, qui cherche à occuper le poste laissé par Roger, après 20 ans sans nouvelles de richesses. Là, il cherchera neuf compagnons, mieux connus sous le nom de Mugiwaras (Pirates du Chapeau de Paille), pour l’aider à atteindre son objectif, alors que chacun a une mission.

Son adaptation à la télévision est également considérée comme l’une des plus marquantes de l’histoire, nous sommes donc face à une histoire solide qui ne cesse de surprendre son public. De plus, le grand fan de manga et d’anime a plus d’une fois choisi une pièce comme le meilleur de tous les temps dans différents votes et il semble que ce soit le consensus général qui coïncide avec la pensée de la majorité.

