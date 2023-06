Ni mystère ni jeu de tir : c’est le film le PLUS REGARDÉ sur Netflix ce mois-ci

Netflix

Les 2 super productions hollywoodiennes sont de grande qualité, mais elles n’étaient pas à la hauteur du film le plus regardé sur la plateforme.



© @RottenTomatoesTRAILERS / @RottenTomatoesCLASSICTRAILERSNi Intriga ni Shooter ne pouvaient battre une production espagnole.

Aujourd’hui nous avons une vraie surprise pour vous car contrairement à ce que beaucoup pensent, ni Intrigue ni Shooter sont les bandes qui gouvernent Netflix alors aujourd’hui, nous vous présentons le film qui a été le plus vu ce mois-ci sur la plateforme, qui vous surprendra sûrement puisqu’il s’agit d’une production non hollywoodienne.

Le film le plus regardé ce mois-ci sur Netflix est espagnol

Tin and Tina est devenu le film le plus regardé de ce mois-ci sur Netflixce qui est assez surprenant car bien qu’Intriga et Shooter aient été très bien accueillis sur cette plateforme, c’est le film réalisé par Rubin Stein et mettant en vedette Milena Smit et Jaime Llorente qui a prévalu dans la catégorie des plus vues.

Et c’est que selon la plateforme flixpatroldédiée à la surveillance des films et séries les plus regardés sur Netflix, Tin et Tina se placent au-dessus des deux films déjà cités. Et si vous n’avez pas encore vu cette cassette, voici pourquoi vous devriez la voir.

Pourquoi devriez-vous regarder Tin et Tina

Parce que c’est un grand film d’horreur qui sans avoir besoin de chercher les lieux communs de ce genre, se soucie d’abord de la tragédie humaine, puis, des éléments d’horreur sont incorporés qui en font un film à voir absolument.

Et c’est qu’on y voit un jeune couple composé de Lola et Adolfo, qui viennent de subir la perte de leur premier bébé, alors décident d’accepter Tin et Tina dans leur maison sans savoir que ce sera le début d’un terrible cauchemar qui marquera leur vie à jamais.

