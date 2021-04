Ni Mortal Kombat, ni Godzilla vs Kong: un anime est le plus rentable aux États-Unis

L’anime est plus actuel que jamais et les chiffres le prouvent à maintes reprises. En début d’année, c’est Shingeki no Kyojin qui devient l’une des séries les plus regardées au monde avec une quatrième saison qui fait fureur. Actuellement, un film japonais en tête du box-office américain aux côtés de géants de Warner Bros comme Mortal Kombat et Godzilla vs Kong. Vue!

Deadline a fait un rapport sur les ventes de billets dans le pays du nord en un week-end où un mouvement a été vu même une femme qui avant la pandémie. Le plan de vaccination et la réouverture des cinémas ont amené très bons chiffres pour une industrie qui a souffert tout au long de 2020.

La grande première de WB était Mortal Kombat et les fans ont fait leur part parce que a récolté 19 millions de dollars selon Deadline. Le film tant attendu n’en avait pas moins, investi six millions dans la publicité et a payé car la première s’est accompagnée d’une bonne réaction de la part de la critique. Cependant, sa bonne performance a été éclipsée par un anime.







Demon Slayer: Le train de l’infini l’accompagne comme le plus choisi dans les chambres avec 19 millions de dollars de collecte, mais avec une promotion beaucoup plus petite de 100 mille dollars. Selon le rapport Deadline, ce vendredi, l’avantage de l’anime a commencé à se faire remarquer car Mortal Kombat facturait 9,03 millions dans 3073 salles, tandis que Demon Slayer a vendu des billets pour 9,5 millions dans 1 605 cinémas.

La bande japonaise est devenue la plus grande ouverture jamais réalisée pour Funimation, au-dessus de Dragon Ball Super en 2019. À l’échelle mondiale, le film en compte déjà plus de 435 millions au box-office. L’examen a également été très élogieux et des sites comme IMDB lui ont attribué une note de 8.4 plus de 10.

Au la troisième place du podium est Godzilla vs. Kong, qui a eu le meilleur lancement en période de pandémie avec 48 millions de dollars dans les cinq jours de Pâques en mars.