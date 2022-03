Ni Millie Bobby Brown ni Lily Collins : c’est l’actrice avec le plus de séries sur Netflix et vous ne l’aviez pas remarqué

Netflix

La plate-forme compte plusieurs stars qui jouent dans divers contenus, mais il n’y a qu’une seule actrice qui a plus de séries que les autres. Regardez ce que c’est !

©NetflixNi Millie Bobby Brown ni Lily Collins : c’est l’actrice qui compte le plus de séries sur Netflix et vous ne l’aviez pas remarqué.

Une des grandes qualités de Netflix ces derniers temps, c’est que, étant le plus grand service de streaming au monde, tout le monde veut être avec eux, nous remarquons donc que les grandes stars hollywoodiennes font partie de productions intéressantes. Dans le cas des actrices, il existe de nombreux exemples qui jouent ou font partie de la distribution d’un titre important, mais il n’y en a qu’un qui a plus de séries que les autres. Pouvez-vous imaginer de qui il s’agit ?

Millie Bobby Brown est une personnalité liée à la plateforme, mais la réalité est que son seul spectacle jusqu’à présent est choses étrangesau-delà des deux films de Enola Holmes. D’autre part, Lily Collins est une autre des femmes les plus populaires de l’industrie, mais comme la jeune de 18 ans, elle n’a participé qu’à un seul programme et est Émilie à Parisqui attend sa troisième saison. Najwa Nimri, Maria Pedraza, Kiernan Shipka et Victoria Pedretti Ce sont d’autres actrices qui ont 3 projets chacune, bien qu’elles n’atteignent pas les 4 séries dans lesquelles elles étaient Julia Garnier.

+L’actrice avec le plus de séries sur Netflix

L’actrice a récemment présenté la mini-série Inventer Anna, une nouvelle production de Shonda Rhimes sur la plateforme après le succès de Bridgerton. Là, elle incarne Anna Delvey dans l’adaptation du cas de cette femme qui a convaincu l’élite new-yorkaise qu’elle était une héritière allemande et une grande femme d’affaires, mais en réalité derrière son glamour se cachait une escroc audacieuse. On peut dire que c’est une totale réussite, puisqu’il est au catalogue depuis plus d’un mois et reste dans le Top 3 en audience mondiale.

Ce fut un excellent début d’année 2022 pour Garner, compte tenu de la première partie de la dernière saison de Ozark, dont il est aussi l’une des grandes figures. Depuis 2017, elle incarne Ruth Langmore, une jeune fille de 19 ans qui a un long casier judiciaire, mais qui est intelligente pour les affaires et devient une partie importante de l’opération de blanchiment d’argent de Martin Bryde dans un club de gentlemen local appelé Lickety Splitz. .

Après avoir été sélectionné par Netflix pour intégrer le casting d’Ozark, il a aussi eu une participation à maniaque, la série créée par Jonah Hill, dans le rôle d’Ellie Landsberg en cinq épisodes. De plus, il faisait partie de la première saison de sale jean, un thriller dans lequel elle incarne Terra Newell, la fille cadette de Debra, qui est l’épouse de John Meehan, un escroc aux antécédents d’escroquerie qui se fait passer pour un anesthésiste. Au total, il y a quatre séries originales sur la plate-forme dans laquelle il est Julia Garnier et pour le moment personne ne le surpasse.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂