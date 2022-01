Ni Matrix ni Dune : le film le plus vu sur HBO Max en 2021

2021 a été une excellente année pour HBO Max qui a présenté en avant-première des films appartenant à des franchises importantes dans l’histoire du cinéma, comme les cas de Godzilla contre Kong, qui affronte les deux monstres les plus populaires de l’histoire ou La brigade suicide, qui appartient à DC Univers étendu où vivent des personnages de la stature de Batman et Superman ou de la populaire Harley Quinn.

Cependant, ce ne sont pas les films avec le plus de reproductions en HBO Max en 2021. Le film le plus réussi est un remake qui améliore ce que ses versions précédentes ont fait au cinéma. Non seulement cela, nous parlons d’un film basé sur l’un des jeux vidéo les plus sanglants de l’histoire du jeu vidéo. Avez-vous déjà deviné? Il s’agit de Combat mortel. Finis-le!

Le film le plus réussi de HBO Max en 2021

Le remake de Combat mortel, avec Lewis Tan et Jessica McNamee, est le gagnant parmi tous les films sortis par Warner Bros en 2021 via la plateforme HBO Max, où il a recueilli un nombre impressionnant de 3,8 millions de vues dans le catalogue des États-Unis. Les résultats sont basés sur les 4 premiers jours de la sortie du film et la lecture d’au moins 5 minutes du contenu.

A noter la bonne tenue de deux autres titres présentés dans le service : Godzilla contre Kong était le deuxième film le plus regardé avec 3,6 millions de vues tandis que le film à succès La brigade suicide est monté sur le podium à la troisième place avec 2,8 millions. La vérité est qu’il y a une controverse. Parce que? Fans de Ligue de justice de Zack Snyder ils pensent que la bande avait de meilleurs numéros mais que Warner il cache cette performance à cause de sa controverse avec le SnyderVerse.

Pendant ce temps, bien qu’il n’ait pas reçu les meilleures critiques de spécialistes, Combat mortel ce fut un succès commercial pour Warner et il s’avère que dans ces cas, il peut y avoir une suite à cette histoire pleine de coups de pied et d’ananas. Les ressources ne manqueront pas, la mythologie du jeu vidéo regorge de personnages et d’intrigues dont un nouveau film pourra bénéficier. Fatalité!

