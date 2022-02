Ni Marvel ni Netflix : le film qui mène le vote des fans aux Oscars 2022

in

oscars 2022

Beaucoup espèrent que le « prix du public » aux Oscars 2022 ira à un film comme Spider-Man : No Way Home ou un hit de Netflix. Surprendre!

© Gettyoscars 2022

La livraison du oscars 2022 a une caractéristique qui la différencie des cérémonies précédentes : la remise Favori des fans, où le public choisit son film préféré grâce à un vote qui a lieu sur le réseau social Twitter. Beaucoup s’attendaient à ce que ce prix revienne à Spider-Man : Pas de retour à la maison, un film qui méritait une plus grande reconnaissance que celle qu’il a reçue de l’Académie. Cependant, il semble que ce ne sera pas le cas.

Apparemment, la catégorie aurait pu être facilement remportée par La Ligue des Justiciers de Zack Snyder, qui était en tête du nombre de voix lorsque cette alternative a été annoncée. Cependant, on a appris que ce film n’était pas sélectionnable malgré le mécontentement d’une partie importante du fandom. Quel film sort vainqueur du Fan Favorite ?

Cendrillon surprend-elle aux Oscars 2022 ?

Spider-Man : Pas de retour à la maison est deuxième et la première place prend Cendrillonle film de images sony que vous pouvez apprécier dans Première vidéo et met en vedette Camila Cabello, Nicholas Galitzine et Idina Menzel. La bande est une réinterprétation du classique que nous connaissons tous depuis l’enfance.

Cette comédie teintée d’innocence pleine d’éléments fantastiques est un récit modernisé de l’histoire traditionnelle de Cendrillon, popularisée par l’écrivain Charles Perrault. Il s’agit d’une nouvelle version musicale du conte de fées classique, réalisé par Kay Cannon et conçu à partir d’une idée de l’acteur et comédien James Corden. De cette façon, le film a pris forme, qui, apparemment, remportera le prix Fan Favorite du oscars 2022.

Que diront les fans ? homme araignée et ceux de Ligue des Justiciers Oui Cendrillon remporte le prix oscars 2022 choisi par le public ? Beaucoup pensent que ce prix était destiné à Spidey pour Pas de retour à la maison, un film qui remporte un succès commercial impressionnant avec suffisamment d’âme et de présence pour se démarquer aux Oscars. Tout indique que la statuette tant convoitée sera reprise par le film mettant en vedette Camila Cabello.

