Ni Marvel ni DC Comics : un anime en tête du box-office américain

Les chiffres de ce week-end étaient connus au box-office américain et, à la surprise de beaucoup, un anime est en tête des collections.

© Marvel Studios/Warner Bros. DécouverteNi Marvel ni DC Comics: An Anime Leads the US Box Office.

Ce n’est pas nouveau que ces dernières années, le box-office ait été dominé à la fois par les sorties de l’univers cinématographique Marvel ou de DC Comics avec son univers étendu, mais ce 2022 celui qui a surpris était Paramount lors du lancement Top Gun : Maverick, actuellement le film le plus rentable jusqu’à présent cette année. Maintenant, les chiffres officiels du week-end aux États-Unis sont arrivés et un anime surprend en tête des charts.

Si on parle d’un événement anime qui impacte directement le box-office, le premier souvenir est celui de Kimetsu no Yaiba : Arc du train de l’infini, qui a été un succès mondial battant plusieurs records. Il est clair que le phénomène réalisé par ce long métrage peut être difficile à surmonter, mais lorsqu’il s’agit d’une franchise vraiment aimée du public, tout est possible et Dragon Ball Super : Super héros frapper fort dès le départ.

Selon les chiffres officiels du site Mojo au box-office, Dragon Ball Super : Super héros Il a rapporté 20,1 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture et était suffisant pour être le premier succès au box-office aux États-Unis.. Bien qu’il y ait eu une attente pour ce nouveau film de l’univers créé par Akira Toriyama, c’est une grande surprise et un nouvel élan pour une industrie comme l’anime, qui avait auparavant eu un impact avec Jujutsu Kaisen 0bien qu’ici nous ayons une supériorité notable.

Loin, avec 11 570 millions de dollars, La bête il se classe deuxième au box-office américain du week-end. En troisième place, nous avons Train à grande vitesse (8 000 214 €) et Top Gun: Maverick continue d’augmenter en ajoutant 5 850 166 € supplémentaires. Qu’en est-il de DC Comics et de Marvel ? le film DC Super Pet League a rapporté 5 775 000 € au cours de sa troisième semaine, tandis que Thor : Amour et tonnerre Cela prend six semaines et cette fois, il atteint 4 031 000 €.

Dans cette nouvelle histoire, Dragon Ball Super : Super héros se concentre sur les personnes qui cherchent à perpétuer l’héritage de la patrouille rouge, l’armée que Goku a détruite. Avec l’aide de nouveaux personnages, ils créent les androïdes ultimes Gamma 1 et Gamma 2, qui se proclament super-héros et voient les membres de la Capsule Corporation comme des ennemis, ils décident donc d’attaquer Gohan. Cependant, Piccolo parvient à se faufiler dans la base pour découvrir les plans derrière la nouvelle organisation.

