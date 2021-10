Ni Lucifer ni Sex Education : la série qui a battu le record d’audience Netflix selon Nielsen

Netflix

Les chiffres du télémètre américain sont arrivés et ont laissé une série en haut de la tribune. Sachez ce que c’est et les chiffres!

© NetflixNi Lucifer ni Sex Education : la série qui a battu le record d’audience Netflix selon Nielsen.

Nielsen C’est le compteur d’audience qui rapporte semaine par semaine les chiffres officiels des téléviseurs et services de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et Hulu TV aux États-Unis. Comme d’habitude, ces chiffres arrivent avec près d’un mois de retard, puisque les plateformes ne publient généralement pas leurs données réelles en continu.

Septembre a été le mois le plus réussi de l’année pour Netflix, quelque chose qui a commencé à être remarqué depuis les nouvelles saisons de Lucifer, Éducation sexuelle et Le vol d’argent. Bien que tous les trois aient eu d’excellentes sorties, la vérité est que ont été éclipsés par une émission qui a surpris à la fois le streaming et les téléspectateurs.

+ La série qui a battu le record de Nielsen

Selon le dernier rapport de Nielsen, Le jeu du calmar était la série Netflix la plus regardée entre la semaine du 20 au 26 septembre 2021 avec un total de 1 190 millions de minutes jouées. Originaire de Corée du Sud, il a brisé toutes les barrières possibles et est également devenu le spectacle le plus choisi par les utilisateurs de l’histoire.

Au cours de ses quatre premières semaines, le drame coréen a ajouté 142 millions de vues dans le monde, bien au-dessus des 82 millions qu’il avait atteints Bridgerton plus tôt cette année. Poursuivant avec le classement Nielsen, qui est à la deuxième place est Lucifer avec 860 millions de minutes vues, soit moins de la moitié de celle du leader.

Le podium se poursuit avec Éducation sexuelle (856 millions de minutes) grâce aux nouveaux épisodes de sa troisième saison. Cocomelon (675 M) et Esprits criminels (651 M) se classent respectivement quatrième et cinquième, et le reste du Top 10 est complété par Messe de minuit (566 millions), NCIS (546 millions), Ted lasso Apple TV+ (509M), L’anatomie de Grey (462 M) et Le cercle (436 millions).

