Ni le Mandalorien ni WandaVision : c’est la première de Disney + la plus regardée

Le service de diffusion en continu Disney+ est arrivé il y a près de deux ans avec de grandes propositions pour ses utilisateurs, telles que des productions de Star Wars, Pixar et l’univers cinématographique Marvel, entre autres. Depuis qu’il a entamé son chemin dans la soi-disant « bataille des plateformes », il a sorti d’innombrables titres, mais peu se positionnent parmi les plus regardés. Récemment, il y en a un qui vient d’être lancé et qui est déjà en tête du classement.

Il s’agit de rien de plus et rien de moins que Loki, selon les propos de Bob Chapek, PDG de Disney. L’exécutif a affirmé que le premier épisode du méchant MCU était « la première de la saison la plus regardée sur Disney + lors de sa semaine d’ouverture ». C’est aussi ce qui a été dit avec le lancement de The Falcon et The Winter Soldier, mais bien sûr, ce nouveau spectacle l’a dépassé.

Le chapitre 1 est arrivé mercredi de la semaine dernière et continuera à être diffusé une fois par semaine jusqu’à ce que les six de la première saison soient terminés. Là, nous avons revu l’antagoniste de The Avengers dans une chronologie différente, où il rejoindra la TVA (Temporal Variation Authority) pour corriger les inconvénients causés par une autre variation de Loki.

En plus de se positionner déjà comme la meilleure avant-première de la plateforme, cette série a également a reçu de meilleures critiques que WandaVision et The Falcon and The Winter Soldier, nous sommes donc confrontés à un projet qui continuera sûrement de captiver les fans, car il y a des rumeurs selon lesquelles dans le deuxième chapitre, nous aurons des révélations plus importantes.







L’un des principaux détails les plus choisis par les fans de MCU était que Loki est un personnage principal dans les premiers films, alors que Wanda Maximoff, Sam Wilson et Bucky Barnes ne l’étaient pas, mais ils étaient des personnages secondaires. Jusqu’à présent, on ne sait pas si la série a provoqué une augmentation de l’audience d’autres contenus, comme cela s’est produit avec The Mandalorian, affectant positivement The Clone Wars.

