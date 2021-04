New Amsterdam prouvé à nouveau que les séries médicales sont plus actuelles que jamais, même lors d’une véritable crise sanitaire comme la pandémie de coronavirus. Netflix n’a eu que deux saisons, tandis que la troisième est actuellement sur ABC. Si vous avez déjà terminé tous les chapitres et que vous voulez voir quelque chose de similaire, mais que vous avez déjà dévoré Grey’s Anatomy ou Le bon docteur, c’est la liste pour vous. Découvrez 7 titres similaires!

Ni Grey’s Anatomy ni The Good Doctor: 7 autres séries similaires à New Amsterdam

Le résident

Jeu de renard

An: 2018

Saisons: 4

Protagonistes: Matt Czuchry, Emily VanCamp, Manish Dayal, Shaunette Renée Wilson, Bruce Greenwood.

Dirigée par: Amy Holden Jones, Hayley Schore et Roshan Sethi.

Terrain: Un médecin charmant et arrogant de l’hôpital Chastain Park Memorial ouvre les yeux d’un résident idéaliste de première année sur la réalité de la vie hospitalière, soulignant que la pratique de la médecine est une entreprise comme les autres.







Salle d’urgence

Hulu

An: 1994

Saisons: quinze

Protagonistes: Anthony Edwards, George Clooney, Sherry Stringfield, Eriq La Salle, Julianna Margulies, Gloria Reuben, Laura Innes, Maria Bello, Alex Kingston, Kellie Martin, Paul McCrane, Goran Višnjić, Michael Michele.

Dirigée par: Michael Crichton.

Terrain: Les médecins s’efforcent de sauver des vies dans la salle d’urgence de l’hôpital général du comté de Chicago alors qu’ils sont aux prises avec les problèmes de leur vie personnelle.

Dr house

Vidéo Amazon Prime

An: 2004

Saisons: 8

Protagonistes: Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Omar Epps, Robert Sean Leonard, Jennifer Morrison, Jesse Spencer, Peter Jacobson, Olivia Wilde.

Dirigée par: David Shore.

Terrain: À Princenton Plainsboro, dans le New Jersey, le Dr Gregory House, un génie médical singulier, traite les cas comme le ferait Sherlock Holmes. Il joue habilement avec la psychologie du Dr Lisa Cuddy, de son meilleur ami, l’oncologue James Wilson, et du reste de son équipe.







Couloirs hospitaliers

Netflix

An: 2020

Saisons: une

Protagonistes: Jo Jung-suk, Yoo Yeon-seok, Jung Kyung-ho, Jeon Mi-do, Kim Dae-myung.

Dirigée par: Lee Myung-han.

Terrain: cinq médecins partagent un amour de la musique tout en travaillant dans le même hôpital.







Lenox Hill

Netflix

An: 2020

Saisons: une

Dirigée par: Adi Barash, Ruthie Shatz.

Terrain: la vie de quatre médecins alors qu’ils naviguent dans les hauts et les bas du travail au Lenox Hill Hospital de New York.







Marié à la médecine

Netflix

An: 2013

Saisons: 8

Protagonistes: Jacqueline Walters, Simone Whitmore, Kari Wells, Toya Bush-Harris

Quad Webb, Mariah Huq, Heavenly Kimes, Lisa Nicole Cloud, Contessa Metcalfe, Anila Sajja.

Dirigée par: Mariah Huq.

Terrain: six femmes d’Atlanta, toutes médecins ou épouses de médecins, tentent de combiner leur carrière professionnelle avec leur vie privée.







Nip / Tuck

An: 2003

Saisons: 6

Protagonistes: Dylan Walsh, Julian McMahon, John Hensley, Roma Maffia, Kelly Carlson, Joely Richardson.

Dirigée par: Ryan Murphy.

Terrain: Cette série parfois scandaleuse se concentre sur le cabinet du Dr Sean McNamara et du Dr Christian Troy, des amis de longue date qui pratiquent des interventions chirurgicales et vivent leur vie de manière totalement différente.