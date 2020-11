Ni fibre optique ni ondes, Google utilise des rayons de lumière pour transmettre des données et proposer Internet

Au cours des dernières années, Google, via sa société mère Alphabet, a développé une série d’initiatives pour proposer Internet. Parmi les plus importants, citons Google Fiber et Project Loon. Cependant, tout ne doit pas se faire par câble ou par ondes comme nous en avons l’habitude, sa dernière idée est d’utiliser des rayons de lumière. L’initiative Project Taara projette des faisceaux de lumière d’une antenne à une autre pour la transmission de données, au lieu de déployer un câble à fibre optique.





Alphabet a décidé de retirer le projet Taara de sa division X. Habituellement, dans X, ils développent de nouvelles idées et ce n’est que si elles sont suffisamment viables et rentables qu’elles se présentent comme des entreprises indépendantes du groupe Alphabet. Le projet Tara semble remplir ces conditions, il s’agira donc désormais d’une nouvelle société avec pour objectif d’amener Internet par faisceaux laser dans les zones avec des difficultés d’accès ou de déploiement.

Internet par faisceaux laser

Le projet Taara a commencé son développement en tant que solution pour le projet Loon. Le système utilise des boîtiers laser qui envoient et reçoivent des faisceaux lumineux pour transmettre des données sur de longues distances. La vérité est que la technologie en tant que telle n’est pas si nouvelle, mais c’est l’une des premières fois qu’elle a été appliquée pour la connectivité Internet.

Essentiellement fonctionne comme la fibre optique, envoyant des informations à travers la lumière, mais dans ce cas, le déploiement est plus facile et moins cher ne pas avoir à poser de câble physique. C’est une technologie qui a également été proposée pour une utilisation dans l’espace lors de la connexion et de l’envoi de grandes quantités de données. Starlink est en fait l’un de ceux qui veulent faire cela, il y a aussi des rumeurs de quelque chose de Facebook.

Cependant, pas tous les avantages. Contrairement à la fibre optique, Taara a des limites de distance par exemple. Cela fonctionne mieux lorsqu’un appareil récepteur est à environ 20 kilomètres au maximum. Par contre et comme cela est évident, il nécessite qu’il n’y ait pas d’obstacles entre l’émetteur et le récepteur, ils sont donc généralement placés sur des poteaux très hauts ou des endroits où rien ne peut passer pour gêner la communication.

Si nous allons à la section vitesse, Le projet Taara promet une vitesse d’environ 20 Gbps. Cela semble beaucoup, mais ce n’est pas tant lorsque vous souhaitez connecter des milliers de personnes sur une seule ligne. Selon ses créateurs, il suffit que «des milliers de personnes regardent YouTube en même temps».

Le projet Taara est sans aucun doute prometteur, un projet qui cherche à se dérouler en particulier dans les zones rurales ou moins développées où placer la fibre optique n’est pas si simple. L’un des premiers clients de Project Taara est Econet, un opérateur du Kenya. Ils ont déjà effectué des tests pilotes en Inde.

Plus d’informations | Blog X