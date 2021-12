Ni Emily in Paris ni the Witcher : ce sont les 2 séries Netflix les plus regardées de 2021

Netflix C’est l’une des plateformes avec les meilleures productions à son actif. Malgré le passage des années, il continue d’innover avec ses créations et, par conséquent, ses séries ou films sont les plus réussis à travers le monde. Et, en ce 2021, il a eu de grandes premières et des rénovations telles que les nouveaux chapitres de Le sorceleur ou Emilie à Paris, qui est arrivé à une semaine d’intervalle.

C’était le 17 décembre lorsque Netflix a présenté la deuxième saison de Le sorceleur, qui met en vedette Henry Cavill et, avant la première de Bridgerton, était la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme. Pour sa part, la deuxième édition de Emilie à Paris est arrivé le 22 décembre, dépassant toutes les attentes et rendant les fans à nouveau amoureux du personnage joué par Lily Collins, Emily Cooper.

Les deux fictions ont une nouvelle fois capturé les utilisateurs de manière imbattable au point qu’elles sont désormais en tête du TOP 10 des plus regardées sur Netflix. Tant la deuxième saison de Le sorceleur comme le Emilie à Paris Ils ont commencé à piétiner la page des statistiques du géant du streaming où le nombre d’heures jouées est révélé. Cependant, il faut noter que malgré leur succès récent, ils ne parviennent pas à surpasser deux autres fictions.

Sur la page TOP 10, Netflix divise les listes comme suit : les films anglophones les plus regardés, les films non anglophones les plus regardés, les séries anglophones les plus regardées et les séries non anglophones les plus regardées. A tel point qu’à cette occasion, on retrouve deux des fictions les plus regardées de 2021 et l’une d’entre elles vient directement des Etats-Unis tandis que l’autre est un k-drama, qui a attiré tous les regards.

Dépassant toute attente possible, la série qui est dans le TOP10 depuis 16 semaines est L’amour est comme le cha-cha. Avec 7 520 000 heures jouées, il est désormais 10e sur la liste, mais cela ne signifie pas pour autant que sa position de plus regardé a diminué. Bien qu’elle soit dernière, le fait qu’elle fasse partie du classement depuis si longtemps est un point en sa faveur.

De quoi s’agit-il? Eh bien, le synopsis officiel dit : « Une dentiste quitte la grande ville pour ouvrir un cabinet dans une petite ville côtière où elle rencontre un homme charmant qui est, dans tous les sens, l’opposé d’elle.”. Sans aucun doute, avec une trame de fond romantique combinée à de la comédie et un peu de drame, le k-drama a de nouveau attiré les fans après le boom de alarme d’amour.

Et, suite au passage de cette série, celui qui est deuxième est Choses à nettoyer. Sorti le 1er octobre sur Netflix, Cette mini-série avec Sarah Margaret Qualley compte déjà 10 620 000 heures de reproduction. Il occupe actuellement la septième position de la liste, mais il fait partie du Top10 des plus regardés depuis 12 semaines. C’est-à-dire que cela en fait la deuxième fiction la plus réussie de 2021.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Things to Clean raconte l’histoire d’Alex, une mère célibataire qui fait le ménage juste pour joindre les deux bouts alors qu’elle cherche à échapper à une relation abusive et à lutter contre l’itinérance pour donner à sa fille Maddy une vie meilleure. À travers le regard brut et humoristique d’une femme désespérée mais déterminée, cette série explore la force inspirante et inébranlable d’une mère”.

C’est-à-dire, malgré le fait que Netflix mise à nouveau sur d’excellentes créations telles que Le sorceleur Oui Emilie à Paris, les nouveaux épisodes de ces fictions doivent rester dans le classement pour pouvoir les dépasser. Cependant, la vérité est que si la bande mettant en vedette Henry Cavill l’a déjà atteint une fois, probablement avec sa deuxième saison, elle connaîtra à nouveau un succès inégalé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂