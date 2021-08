Ni Dwayne Johnson ni Will Smith : qui est l’acteur le mieux payé d’Hollywood

En ces temps nouveaux, ce n’est pas une nouveauté que les acteurs et les actrices reçoivent des chiffres élevés dans leurs salaires, depuis l’arrivée de les services de streaming ont changé la donne dans l’industrie avec de nouvelles stratégies de lancement et de marketing. Les données officielles sur les revenus des stars hollywoodiennes étaient récemment connues et, étonnamment, Dwayne Johnson n’est pas premier du classement.

Le média américain Variété fait un rapport dans lequel ils soulignent que aujourd’hui le succès est assuré par le nombre de reproductions de certaines productions et non par les numéros de caisse comme on le faisait auparavant, et cela fait partie de la révolution numérique dans laquelle nous sommes plongés au cours de nos journées. Ceux qui ont été favorisés par cela sont les étoiles, puisque les plateformes leur ont ouvert une nouvelle porte de revenus qui peut être supérieure à ce que le cinéma conventionnel leur offrait.

+ Qui est l’acteur le mieux payé d’Hollywood aujourd’hui

Selon le rapport, Actuellement, l’acteur le mieux payé est Daniel Craig avec un total de 100 millions de dollars, quelque chose que est principalement due aux deux séquelles de Couteaux sortis, par Rian Johnson, pour l’accord que le réalisateur a passé avec Netflix pour les lancer en streaming. A cela s’ajoute aussi, dans une moindre mesure, ce qu’il a reçu pour Pas le temps de mourir, la dernière cassette de James Bond.







Le deuxième sur la liste est Le Rocher, avec une certaine 50 millions de dollars, pour avoir joué dans le film Rouge d’Amazon Studios et Avis rouge, qui fera sa première en novembre de cette année à Netflix, dans un paiement qui inclut un supplément post-lancement. On trouve aussi Will Smith et Denzel Washington, avec un salaire de 40 millions de dollars, à cause de Les offres individuelles de HBO Max pour les sorties simultanées en salles et sur sa plateforme de Les petites choses et le roi richard.

Netflix continue dans la liste des salaires des Leonardo DiCaprio (30 millions de dollars) et Jennifer Lawrence (25 millions de dollars) au Ne lève pas les yeux; aussi pour le 25 millions de dollars pour Julia Roberts pour Laisse le monde derrière; et ceux 20 millions de dollars pour Ryan Gosling pour le thriller L’homme gris. Dans cet esprit, certains commencent à comprendre la rage de Scarlett Johansson contre Disney lors de la sortie d’une version hybride de Black Widow. Découvrez tous les acteurs et actrices les mieux payés !