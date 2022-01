Ni Cobra Kai ni le sorceleur : Netflix a une nouvelle série la plus regardée actuellement

Netflix

Le classement de l’audience a parlé et a statué qu’il existe une nouvelle série qui se positionne en haut, laissant derrière elle d’autres grandes productions de la plate-forme. Voyez ce que c’est !

© NetflixNi Cobra Kai ni The Witcher: Netflix n’a actuellement une nouvelle série la plus regardée.

Le service de diffusion en continu Netflix a connu une belle année 2021 en termes de séries, compte tenu du fait que son record d’audience a été battu deux fois : Bridgerton en janvier et Le jeu du calmar en septembre, avec 142 millions de vues au cours de ses 28 premiers jours. Pour clôturer l’année, ils ont décidé d’ajouter la quatrième saison de Cobra Kai, qui a été un succès instantané, mais la fureur a été de courte durée et un autre spectacle vient de s’en remettre.

L’une des caractéristiques de la plate-forme ces dernières années est que les contenus du catalogue sont continuellement dépassés, bien qu’il existe des exceptions avec diverses productions qui ont un certain public fidèle. C’est le cas de Le sorceleur, un programme qui, avec son deuxième volet, vient d’être ajouté à la liste des plus présumés de l’histoire, bien qu’étant arrivé il y a près d’un mois laisse place à une autre fiction pour être le leader du Top 10 actuel.

+ La nouvelle série la plus regardée sur Netflix

Selon le dernier rapport quotidien du site FlixPatrol, la série qui se positionne actuellement comme Netflix la plus regardée dans le monde est Reste proche ou Reste proche. C’est un drame policier britannique de seulement 8 épisodes créé par Daniel O’Hara basé sur le roman du même titre écrit par Harlan Coben en 2012. Il est arrivé à la bibliothèque le 31 décembre et ses chiffres montrent que la semaine dernière, il a obtenu 91 180 000 millions d’heures reproduites.

Résumé officiel : « Stay By My Side soulève la question de savoir à quel point vous pouvez vraiment connaître quelqu’un. Dans cette série d’émotions indéniables, de suspense effrayant et de crimes mystérieux du passé qui commencent à se dévoiler, quatre personnes gardent des secrets obscurs pour leurs proches : Megan, une mère active de trois enfants, Ray, un photographe documentaire prometteur, Broome, un inspecteur de police incapable de prendre ses distances avec un cas de personne disparue archivé, et Lorraine, une vieille amie de Megan. Le passé est revenu les hanter. , et cela menace aussi de ruiner leur vie et celle de leur entourage. Quelle sera leur prochaine étape ? ».

C’est en vedette Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage, Eddie Izzard, Jo Joyner, Sarah Parish et Daniel Francis, entre autres. De même que les téléspectateurs lui ont réservé un bon accueil, les critiques lui ont également, selon Rotten Tomatoes, accordé une approbation de 88 % sur la base de 8 revues de presse. Si on continue de la même manière, il est possible qu’à la fin janvier Reste proche être la série la plus vue du mois.

