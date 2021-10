Ni Chris Evans ni Robert Downey Jr : ce sont les 3 acteurs Marvel les plus récompensés

Les Avengers sont devenus les super-héros les plus aimés et les plus importants de Marvel. A tel point que tous les comédiens qui ont joué les différents membres de ce groupe ont été catapultés vers une renommée internationale. Et, parmi les plus aimés sont Robert Downey Jr et Chris Evans. Ils ont joué respectivement Iron Man et Captain America, faisant des personnages un succès.

L’histoire avec laquelle Robert Downey Jr face à Iron Man et la capacité avec laquelle Chris Evans fait Captain America étaient deux points remarquables qui en ont fait les personnages préférés. Cependant, cela n’impliquait pas qu’ils soient devenus les membres les plus récompensés de la distribution Marvel par The Academy.

Alors que oui, ils étaient deux des premiers membres des Avengers, leurs films n’étaient pas suffisants pour les mener en tête de liste des lauréats des Oscars. Cependant, il convient de noter que qui est au sommet de tout n’est pas un seul acteur, mais il y en a trois. Ces interprètes sont les principaux puisque, comptant leurs statuettes comme acteurs hors MCU, ils en ont tous gagné plus d’un.

Il s’agit de Cate Blanchett, qui a joué Hela dans Thor : Ragnarok, Anthony Hopkins, qui a dépeint Odin dans les trois Thor et enfin Mahershala Ali, l’acteur qui a exprimé Blade dans Spider-Man : dans le spiderverse. Ces acteurs sont mondialement reconnus en dehors de la franchise car ils ont des milliers de projets sur leur CV.

D’une part, Blanchett a remporté deux statuettes, l’une pour la meilleure actrice de soutien pour L’aviateur et une autre en tant que meilleure actrice pour Jasmin bleu. Ensuite, Anthony Hopkins, a remporté deux prix du meilleur acteur, un pour Le silence des agneaux et un autre pour El padre. Enfin, quant à Ali, il en a également obtenu deux : les deux pour le meilleur acteur de soutien. Un pour Moonlight et un pour Green Book.

