Ni Captain America ni Iron Man : ce personnage de Marvel gagnerait The Squid Game

Les jours passent et Le jeu du calmar continue d’être le service de streaming le plus regardé Netflix partout dans le monde, malgré le fait qu’il existe deux nouvelles séries qui sont à la recherche de devenir le contenu le plus demandé par les utilisateurs. En attendant d’éventuels mouvements sur la plateforme, le site ScreenRant Il voulait aussi faire partie du jeu et a choisi le personnage du Univers cinématographique Marvel Quoi remporterait la victoire.

Le programme d’origine coréenne et créé par Hwang Dong-hyuk Il est sorti le 17 septembre et pour le moment la fureur est toujours intacte en raison de son intrigue intéressante. Dans l’émission, nous voyons un groupe de personnes ayant des problèmes financiers qui décident de faire partie d’un jeu pour rembourser leurs dettes, mais chaque perdant des tests est brutalement assassiné.

« Feu rouge, feu vert » C’est la première mission, qui consiste à courir vers une ligne d’arrivée en ne se déplaçant que lorsqu’une poupée géante est sur le dos, mais si elle tourne et qu’un participant n’est pas immobile, elle est éliminée. Dans le deuxième test, nous voyons que chaque joueur reçoit un cercle de bonbons en nid d’abeille avec une forme au milieu, dans le but d’enlever l’excès de bonbons sans le casser et de révéler une autre forme avec une aiguille.

Le troisième tour est défini dans un bras de fer entre les deux équipes. Le quatrième amène les concurrents à décider des règles et à tomber dans un piège possible, donc l’état d’esprit sera un facteur important à utiliser. Le prochain test est une sorte de marelle, où les concurrents doivent sauter sur un pont fait de panneaux de verre, mais certains sont plus fragiles que d’autres et peuvent les faire tomber et mourir.

Le dernier jeu est le jeu de calmar traditionnel sud-coréen, où les joueurs sont armés de couteaux et assignés à une position offensive ou défensive : l’attaquant doit atteindre un petit cercle marqué au bout d’un terrain, mais le défenseur doit tout faire pour l’arrêter. . Selon ses capacités, dans lesquelles nous trouvons des altérations de la réalité, de l’invisibilité, de la force, du contrôle mental, de la divination magique et du pouvoir cosmique illimité, le personnage Marvel qui gagnerait The Squid Game serait Wanda Maximoff / Scarlet Witch.

